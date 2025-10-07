Học sinh 15 tuổi ngày nào cũng gà rán, trà sữa, đi cấp cứu thấy gan trắng bệch

(VTC News) -

Ca bệnh được ghi nhận ở Đài Loan, Trung Quốc là lời cảnh báo cho chế độ ăn uống của thanh thiếu niên ngày nay. Bệnh gan nhiễm mỡ đang ngày càng phổ biến ở vùng lãnh thổ này; các chuyên gia y tế cho biết nhiều học sinh, sinh viên mắc bệnh gan nhiễm mỡ nghiêm trọng do ăn nhiều chất béo, nhiều đường trong thời gian dài và thiếu vận động.

Bác sỹ cấp cứu Wei Zhiwei chia sẻ trường hợp một học sinh trung học 15 tuổi đến bệnh viện vì đau bụng dữ dội. Ban đầu, các bác sỹ nghi ngờ em bị viêm dạ dày - ruột cấp tính. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ hơn, họ nhận thấy gan của bệnh nhân đã trở nên “trắng bóng" và xác nhận chẩn đoán gan nhiễm mỡ, bệnh đã vượt quá giai đoạn nhẹ nhất.

Theo Wei Zhiwei, học sinh này thú nhận rằng sau giờ học, mỗi ngày em đều đi thẳng đến lớp luyện thi. Bữa tối của em hầu như luôn là gà rán và trà sữa trân châu, hiếm khi có bữa ăn cân bằng. Vị bác sỹ nói rằng thói quen ăn uống như vậy là yếu tố nguy cơ chính gây bệnh gan nhiễm mỡ. Nếu không điều chỉnh kịp thời, chế độ ăn uống này có thể dẫn đến các bệnh chuyển hóa nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Bác sỹ chuyên khoa tiêu hóa Trương Chấn Vinh cảnh báo rằng bệnh gan nhiễm mỡ có thể được đảo ngược ở giai đoạn đầu thông qua việc giảm cân nếu bệnh nhân kịp thời thay đổi chế độ ăn uống và lối sống: "Việc giảm 7% đến 10% cân nặng có thể làm giảm xơ gan và thậm chí trở lại bình thường". Tuy nhiên, nếu để bệnh xấu đi và tiến triển thành xơ gan, việc đảo ngược tình trạng bệnh gần như không thể và thậm chí có thể dẫn đến ung thư gan.

Chuyên gia dinh dưỡng Zhao Hanying cũng khẳng định bệnh gan nhiễm mỡ thường do chế độ ăn uống gây ra. Chế độ ăn nhiều đường, nạp quá nhiều chất béo, ngồi lâu và thức khuya là những yếu tố phổ biến góp phần dẫn đến bệnh này. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị gan nhiễm mỡ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cao gấp 1,5 đến 2 lần bình so với mặt bằng dân số chung, con số cho thấy mối tương quan chặt chẽ giữa hai yếu tố này.

Để đảo ngược bệnh gan nhiễm mỡ, bên cạnh tập thể dục thường xuyên và ăn uống lành mạnh, việc cung cấp đủ nước cũng quan trọng không kém. Tetsu Ogata - chuyên gia về gan của Nhật Bản khuyến cáo nên uống ít nhất 1.500ml nước mỗi ngày, chia thành nhiều phần, để tăng cường trao đổi chất và hỗ trợ đốt cháy chất béo.

Một nghiên cứu kéo dài 10 năm được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy thực phẩm giàu flavonoid, đặc biệt là táo, trà và chocolate đen, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu. Cụ thể, những người thường xuyên ăn táo có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ thấp hơn 22%.