Học sách do con trai thi trượt để lại, người mẹ tàn tật 50 tuổi đỗ thạc sỹ luật

(VTC News) -

Vào tháng 7, người phụ nữ 50 tuổi họ Yang nhận được giấy nhập học ngành luật, chương trình đào tạo sau đại học của Trường Đại học Lâm nghiệp Tây Nam (Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc). Theo Đài truyền hình Hồ Bắc, bà từng tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học hai lần.

“Tôi từng bị tai nạn và trở nên tàn tật. Tôi mất việc. Tôi bị trầm cảm. Giờ tôi đã 50 tuổi và sẽ bắt đầu hành trình mới để theo đuổi ước mơ lấy bằng thạc sỹ luật”, Yang viết trên mạng xã hội.

Học sách do con trai thi trượt để lại, bà Yang đỗ thạc sỹ luật.

Bà Yang sống tại Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, từng tốt nghiệp Trường Đại học Đồng Tế danh tiếng ở Thượng Hải vào giữa những năm 1990 với bằng cử nhân hóa học. Năm 2013, cánh tay và khuôn mặt của bà bị bỏng nặng trong một vụ hỏa hoạn.

"Cánh tay trái của tôi đã mất hết chức năng nhưng may mắn thay, cánh tay phải vẫn giữ được một nửa chức năng, giúp tôi có thể học tập", Yang kể. Do khuôn mặt có nhiều vết sẹo lớn, bà luôn đeo khẩu trang khi ra ngoài.

Yang không thể tiếp tục công việc của mình vì bị trầm cảm và rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Bà nghỉ việc và bắt đầu nhận lương hưu cách đây vài năm. Trong hai thập kỷ qua, người phụ nữ này luôn mong muốn có bằng thạc sỹ nên cách đây 2 năm khi con trai trượt kỳ thi tuyển sinh sau đại học, bà quyết định chuẩn bị cho kỳ thi này.

“Tôi giúp con trai xếp tài liệu ôn tập và nghĩ thật đáng tiếc nếu bán những cuốn sách này với giá rẻ mạt. Khi xem qua một số trang, tôi nhận ra nội dung không khó đối với mình. Vì vậy, tôi bắt đầu ôn thi bằng cách sử dụng những cuốn sách con trai tôi để lại”, Yang nói.

Yang nghiên cứu đống sách mà con trai để lại để vượt qua kỳ thi thạc sỹ. (Ảnh: Thepaper)

Yang cho biết môn học khó nhất đối với bà là tiếng Anhdo đã không sử dụng trong hơn 20 năm. “Bài kiểm tra khá khó khăn. Nhờ sự hỗ trợ, đồng hành của chồng và con trai, tôi đã vượt qua và đạt kết quả tốt”, Yang nói.

Trong kỳ thi, thí sinh có tuổi này được yêu cầu tháo khẩu trang và một số học sinh bị sốc khi nhìn thấy vết sẹo của bà. Yang cho biết bà đã quen với phản ứng như vậy. “Khi tôi ôn thi thạc sỹ, con trai chăm sóc tôi. Tôi hài lòng với sự chuyển đổi giữa hai vai trò này”, người mẹ tâm sự.

Yang bị thương nặng trong một vụ hỏa hoạn, cô thường đeo khẩu trang khi ra ngoài. (Ảnh: Thepaper)

Yang nói sẽ dùng tiền lương hưu của mình để trang trải cho việc học thạc sỹ: “Đối với một số người, nghỉ hưu là dành thời gian cho khiêu vũ hoặc du lịch. Còn cuộc sống nghỉ hưu của tôi là học tập. Sẽ thật tuyệt vời. Dù ở giai đoạn nào của cuộc đời, bạn cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình".