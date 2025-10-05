Hoàng Hường từng khoe mẽ giàu sang thế nào trước khi bị bắt?

(VTC News) -



Hoàng Hường được giới thiệu là Tổng Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường, đồng thời là chủ Phòng khám Nha khoa quốc tế Hoàng Hường Confident Smile tại Hà Nội.

Hoàng Hường còn nổi danh trên mạng xã hội với kênh TikTok hơn 1,6 triệu người theo dõi và hàng trăm nghìn người trên Facebook, cùng những buổi livestream hàng giờ đồng hồ, bán đủ loại sản phẩm từ nước súc miệng, kem đánh răng đến viên uống xương khớp...

Hoàng Hường từng nhiều lần "gây choáng" với các màn khoe của, như rải tiền khắp nhà, ném tiền từ trên cao xuống dưới đất, xếp tiền thành chồng cao như núi.

Cụ thể, tháng 2/2024, trên nền tảng mạng xã hội TikTok, Hoàng Hường gây ra nhiều tranh cãi với hành động rải tiền khắp nhà.

Trong đoạn clip được đăng tải, Hoàng Hường vừa đi vừa ném tiền từ trên cầu thang xuống. Đáng nói, người này khi đi từ trên cầu thang xuống đã trực tiếp giẫm lên rồi tiếp tục ném tiền khắp sàn.

Hoàng Hường và những lần khoe mẽ giàu sang.

Trong dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Hoàng Hường tiếp tục "chơi lớn" khi bày nguyên một bàn toàn cọc tiền dày cộp, xếp cao như núi để lì xì cho nhân viên.

Dịp Tết năm 2024, cô quay video đập 2 con lợn đất kích thước lớn, bên trong chứa rất nhiều tờ tiền 500.000 đồng để mừng tuổi cho người hâm mộ. Số tiền nhiều đến mức phải huy động 5-6 nhân viên gom lại, dùng máy để kiểm đếm.

Đặc biệt, Hoàng Hường còn nhiều lần bày sẵn tiền trong nhà để quay clip bước đi trên những tờ tiền, gây phản ứng dữ dội.

Trên mạng xã hội, Hoàng Hường cũng thường xuyên khoe sổ đỏ, vàng bạc, kim cương và xe sang để chứng minh sự giàu có, xa hoa. Những hình ảnh ấy khiến nhiều người tin tưởng rằng bà là một “đại gia thật sự”, qua đó dễ dàng thuyết phục khách hàng tin vào sản phẩm.

Nhiều lần Hoàng Hương livestream trên kênh cá nhân khoe tiền, khoe đi làm từ thiện.

Ngoài ra, Hoàng Hường cũng sử dụng chiêu “chi tiền không tiếc” để khẳng định uy tín. Một sự kiện tri ân khách hàng từng ngốn tới 7 tỷ đồng, thu hút 4.000 người tham dự, được tổ chức hoành tráng chẳng kém showbiz.

Fanpage của Hoàng Hường thường xuyên tung chương trình bốc thăm trúng thưởng: “Trúng ô tô, xe máy SH, vàng, hoàn tiền 100%”, nhưng nhiều khách hàng phản ánh rằng thực tế họ chưa bao giờ thấy ai nhận được giải.

Sở hữu nhiều toà nhà lớn tại vị trí đắc địa

Tài sản của Hoàng Hường không thể không kể đến loạt bất động sản trải khắp các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam.

Trong đó, nổi bật nhất là 4 tòa nhà đập thông, 8 tầng, 2 mặt tiền tại đường Nguyễn Hoàng (Hà Nội). Đây cũng là nơi được Hoàng Hường sử dụng để kinh doanh dịch vụ nha khoa.

"Căn nhà này được tôi mua lúc 29 tuổi. Tôi sửa mất 25 tỷ đồng, dùng đá nhập khẩu để ốp. Các vật dụng trong nhà là loại đắt tiền nhất", Hoàng Hường chia sẻ trong video.

Bên ngoài toà nhà Hoàng Hường.

Không ít lần Hoàng Hường đã khoe toàn cảnh cũng như nội thất hoành tráng của tòa nhà này lên mạng xã hội. Trong một video khác, Hoàng Hường chia sẻ hình ảnh căn nhà khác ở mặt đường lớn.

Giữa năm 2024, Hoàng Hường khoe căn nhà tại khu biệt thự đắt nhất khu vực Mỹ Đình - Hà Nội. Theo chia sẻ của người môi giới bất động sản cho Hoàng Hường, biệt thự này có giá dao động từ 100 - 132 tỷ đồng, diện tích xây dựng 660m2.

Hoàng Hường từng chia sẻ có rất nhiều nhà nhưng đều bỏ không. “Mỗi một cái nhà bỏ không 1 năm mất mười mấy tỷ. Không phải một nhà đâu, nhiều nhà lắm. Ở miền Trung, có những cái nhà mình bỏ không đến bây giờ 7-8 năm rồi. Đầy, ở Đà Nẵng ấy, 4 cái nhà bỏ không”, Hoàng Hường nói.

Hoàng Hường nhiều lần chi tiền mua đồ ăn kể cả cua hoàng đế, giới thiệu nhà, quay cuộc sống gia đình... với mục đích làm nội dung trên hàng loạt Fanpage có tên như: Hoàng Hường (1,3 triệu lượt theo dõi), gia đình Hoàng Hường (1,4 triệu lượt theo dõi), nha khoa quốc tế Hoàng Hường (2,4 triệu lượt theo dõi)...

Ngày 1/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Điều 221 liên quan Công ty CP Dược phẩm Hoàng Hường và các công ty, hộ kinh doanh do Hoàng Thị Hường thành lập, chỉ đạo điều hành hoạt động tại Hà Nội và các tỉnh, thành trên toàn quốc. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự, cụ thể: Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Thị Hường (chủ hộ kinh doanh Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường); Nguyễn Hoài Nam (em rể Hường, Giám đốc Công ty TNHH Cavipha); Nguyễn Thị Thoa (trợ lý Hoàng Hường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư K&B); Hoàng Anh Dũng (nguyên Giám đốc Marketing Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường); Nguyễn Duy Khánh (em rể Hường, Thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư KB). Khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hường.