Hòa Thịnh hoang tàn sau lũ dữ

Sáng 25/11, PV Báo Điện tử VTC News trở lại Hoà Thịnh (Đắk Lắk), 6 ngày sau cơn lũ dữ đêm 19/11. Nhà sập vẫn ngổn ngang, bùn nhão vẫn ngập mọi ngả đường, rác thải còn vương đầy đồng...
Tại thôn Phú Hữu, hàng chục ngôi nhà đổ sập, bị lũ cuốn trôi. Nước rút nhưng mái ngói, tường nhà vẫn chưa kịp khô ráo.
Căn nhà sập ngổn ngang, đồ đạc trôi lẫn bùn nhão. Từng món đồ, từng vật dụng trở thành minh chứng cho cơn lũ dữ dội vừa càn quét qua.
Người dân từng bước vực dậy sau lũ. Sống sót nhưng họ không biết bắt đầu lại từ đâu, khó chấp nhận hiện thực bi ai.
Bà Trần Thị Lụa (71 tuổi), thất thần vì mất sạch, nỗi đau bế tắc hiện rõ trong ánh mắt. Dù vậy, bà vẫn cảm thấy may mắn vì được sống.
Bà Lụa nhặt nhạnh những gì còn sót lại. Những vật dụng tưởng nhỏ bé giờ trở thành tài sản duy nhất còn giữ được: Chiếc nồi méo, mớ lúa đã mọc mầm...
Gia sản gây dựng cả đời người nay đổ sập dưới chân. Mất tất cả, họ sống sót nhưng không biết bắt đầu lại bằng cách nào.
Gạo trộn lẫn bùn đất, xác bò nằm ngổn ngang, hàng chục tấn lúa mọc mầm. Tang thương bủa vây khắp làng.
Người dân nhận hàng cứu trợ.
Với họ, đây là nơi bấu víu duy nhất trong thời điểm vô vàn khó khăn hậu lũ.
Cô Nguyễn Thị Kim Hoa (55 tuổi) xếp hàng từ sáng sớm khi nghe thông tin có đoàn thiện nguyện tới phát gạo: "Giờ có được túi gạo là mừng lắm, chứ lúa ngâm nước mọc mầm hư hết rồi".
Ánh mắt trẻ con đầy hoang mang. Tuổi thơ bị cắt ngang, không biết bao giờ các em mới thôi bị ám ảnh.
Cụ ông đẩy chiếc xe đạp chở bịch gạo vừa nhận từ đoàn thiện nguyện. Gồng mình, cố tránh những vũng bùn như sợ sẽ bị kéo ngược trở lại cơn ác mộng mấy ngày trước.
Lúa mọc mầm, người dân vẫn cố giữ lại, không nỡ vứt bỏ vì đây là tài sản quý giá ít ỏi còn sót lại, phần nào giúp họ gượng dậy sau đại họa.
Bình luận