Hồ sơ xin cấp ‘sổ đỏ’ có cần mảnh trích đo bản đồ địa chính?

(VTC News) -

Theo khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 09/2021/TT-BTNMT), hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu bao gồm:

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo mẫu;

Một trong các giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất (theo Điều 100 Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn);

Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có);

Trích đo địa chính thửa đất, trong trường hợp thửa đất chưa có bản đồ địa chính hoặc chưa được đo vẽ chính quy.

Tùy từng trường hợp, không phải hồ sơ cấp sổ đỏ nào cũng cần mảnh trích đo bản đồ địa chính. (Ảnh minh họa)

Như vậy, không phải hồ sơ nào cũng cần mảnh trích đo bản đồ địa chính. Cụ thể:

Nếu địa phương đã có bản đồ địa chính chính quy và thửa đất đã được xác định ranh giới, diện tích rõ ràng thì người dân không cần nộp trích đo.

Nếu thửa đất chưa có bản đồ địa chính hoặc có nhưng không khớp thực tế (chưa đo đạc chỉnh lý), cơ quan đăng ký đất đai sẽ yêu cầu trích đo địa chính để làm căn cứ cấp Giấy chứng nhận.

Trên thực tế, nhiều trường hợp người dân mua bán, chuyển nhượng đất chưa từng làm thủ tục đo đạc thì bắt buộc phải lập trích đo địa chính thửa đất tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc đơn vị đo đạc được cấp phép. Chi phí này do người sử dụng đất chi trả.

Lưu ý đối với người dân, việc có hay không trích đo địa chính trong hồ sơ xin cấp sổ đỏ phụ thuộc tình trạng hồ sơ địa chính của địa phương. Do đó, cần kiểm tra tại Văn phòng đăng ký đất đai trước khi nộp hồ sơ, tránh tình trạng bị trả lại, kéo dài thời gian giải quyết.