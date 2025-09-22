Hình ảnh nội soi cổ họng của nghệ sỹ nuốt kiếm khiến người xem 'ngã khỏi ghế'

(VTC News) -

Video ghi lại cảnh bên trong cổ họng của nghệ sỹ nuốt kiếm.

Nghệ sỹ nuốt kiếm Gin Minsky (sống tại New York, Mỹ) vừa đăng tải đoạn video ghi lại cảnh cô đưa thanh kiếm dài 45,72cm vào sâu trong cổ họng. Video được quay tại Trung tâm Y tế Đại học Columbia (khu Midtown East, New York, Mỹ) và nhanh chóng lan truyền trên Instagram với hàng triệu lượt xem. Trong video, lưỡi kiếm đi xuyên qua thanh quản rồi tiếp tục xuống thực quản của Minsky, tạo nên cảnh tượng vừa gây sốc vừa cuốn hút.

Người xem để lại nhiều ý kiến trái chiều; có người cho rằng màn biểu diễn “kinh khủng nhưng tuyệt vời”, số khác gọi đó là “ngoạn mục” hay “mang tính giáo dục”. Một khán giả bày tỏ: “Ôi trời, làm sao cô ấy có thể bình tĩnh và sống sót được? Tôi còn suýt ngã khỏi ghế khi xem". Một người khác thì nói: “Não tôi không thể xử lý nổi cảnh tượng đó".

Gin Minsky theo đuổi bộ môn nghệ thuật mạo hiểm này gần 10 năm. Cô hy vọng đoạn phim sẽ giúp những người còn nghi ngờ tin rằng màn nuốt kiếm của mình hoàn toàn là thật. Cô chia sẻ với tờ The Post:“Khi tôi biểu diễn cuối tuần trước, một phụ nữ trong khán giả quay sang nói với chồng rằng thanh kiếm là giả và bị sụp xuống. Tôi chỉ cười vì biết rằng video này sẽ chứng minh tất cả".

Gin Minsky bắt đầu học nghệ thuật nuốt kiếm từ năm 2017. (Ảnh: JC Rice)

Đáng chú ý, video của Minsky cũng nằm trong loạt chương trình giáo dục mới của Trung tâm Giọng nói và Nuốt thuộc Đại học Columbia. Tại đây, các bác sỹ và chuyên gia ngôn ngữ dùng ống nội soi gắn camera siêu nhỏ để quan sát hoạt động cổ họng của những người thổi kèn trumpet, sáo hoặc trường hợp đặc biệt như Minsky.

Tiến sỹ Michael Pitman, Trưởng khoa Thanh quản, người trực tiếp thực hiện thủ thuật nội soi cho Minsky, cho biết: “Kỹ thuật này cho phép chúng tôi quan sát chi tiết bên trong cổ họng và thanh quản, những khu vực mà bình thường không thể nhìn thấy khi chỉ quan sát bằng mắt qua miệng. Chúng tôi có thể nghiên cứu các cấu trúc này khi chúng vận động lúc nói, hát hay nuốt".

Người quay video này là Holly Reckers, nhà nghiên cứu ngôn ngữ tại Đại học Columbia. Bà hết sức ấn tượng trước sự bình tĩnh của Minsky trong toàn bộ quá trình: “Tôi vốn quen quan sát cách con người nói hay nuốt, nhưng khi tận mắt thấy một người nuốt kiếm thì thật sự đáng kinh ngạc".

Minsky chụp ảnh cùng TS Michael Pitman (trái) và chuyên gia trị liệu ngôn ngữ Holly Reckers. (Ảnh: Trung tâm Y tế Irving của Đại học Columbia)

Không chỉ là nghệ sỹ nuốt kiếm, Minsky còn biểu diễn thoát y và vũ công. Cô học nghệ thuật nuốt kiếm từ Todd Robbins – nghệ sĩ xiếc kỳ cựu ở Coney Island. “Tôi đến nhà Todd Robbins, được hướng dẫn tư thế, cách giữ đầu và những kỹ thuật quan trọng khác. Ông bắt tôi tập 7 lần mỗi ngày, không được bỏ buổi nào", Minsky kể lại.

Theo cô, việc luyện tập rất khắc nghiệt vì phải vượt qua 3 phản xạ nôn tự nhiên, một ở khoang miệng, một ở cuống họng và một ở chỗ nối dạ dày. “Tôi mất cả năm mới khắc phục được những phản xạ này", cô cho biết.

Hiện nay, Minsky thường biểu diễn ở Duane Park, một câu lạc bộ ăn tối tại NoHo (Mỹ) và Bathtub Gin, quán bar mang phong cách thập niên 1920 tại Chelsea (Anh). Cô tiết lộ, trên toàn thế giới chỉ có vài nghìn người dám theo đuổi bộ môn nguy hiểm này.

Dù chưa từng bị thương nặng khi nuốt kiếm, Minsky thừa nhận đôi khi cô gặp tình huống khó chịu nếu lỡ ăn đồ cay trước buổi diễn. “Khi thanh kiếm chạm vào dạ dày, nó có thể mang theo một ít axit ngược lên. Vì thế nếu tôi vừa ăn cay, cảm giác nóng rát sẽ lan khắp thực quản, cực kỳ khó chịu",cô nói.

Với sự táo bạo và tinh thần bền bỉ, Gin Minsky không chỉ gây sốc cho người xem mà còn góp phần đưa nghệ thuật nuốt kiếm đến gần hơn với công chúng, đồng thời mang lại giá trị nghiên cứu cho giới y học.