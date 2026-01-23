Hình ảnh hiếm hoi trong tiệc cưới của Á hậu Phương Nhi và con trai tỷ phú

(VTC News) -

Tối 22/1, tiệc cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng diễn ra trên một hòn đảo do tập đoàn của gia đình quản lý. Không gian tiệc cưới riêng tư, sang trọng và được thắt chặt an ninh.

Tiệc cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng diễn ra trên một hòn đảo tại Khánh Hoà.

Buổi tiệc được thiết kế nổi bật với hệ thống đèn LED tạo hiệu ứng bầu trời sao bao trùm toàn bộ không gian. Trong khung cảnh lộng lẫy ấy, Phương Nhi xuất hiện trong váy cưới chất liệu ren tinh xảo do một nhà thiết kế trong nước thực hiện. Cô lựa chọn kiểu tóc búi thấp, lối trang điểm tông hồng nhẹ nhàng và cầm bó hoa làm từ xà cừ, tôn vẻ thanh lịch, nền nã. Sánh bước bên cô, chú rể Minh Hoàng diện tuxedo tối màu ánh kim tuyến, tạo tổng thể hài hòa và trang nhã.

Sau phần ra mắt cùng bố mẹ hai bên, cô dâu chú rể thực hiện nghi thức trao nhẫn trong tiếng reo hò, chúc phúc của quan khách. Cặp đôi tiếp tục rót rượu giao duyên, gửi gắm mong ước về một cuộc sống hôn nhân tròn đầy, gắn bó. Ca sĩ Soobin hát ca khúc Dancing In The Dark chúc mừng cặp đôi.

Bữa tiệc có sự tham dự của hàng trăm khách mời, trong đó xuất hiện nhiều gương mặt quen thuộc như vợ chồng Hoa hậu Đỗ Thị Hà – doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Hoàng Touliver… Cuối chương trình, khách mời được thưởng thức màn pháo hoa kéo dài hơn 10 phút như cái kết ấn tượng cho đêm cưới. Công tác an ninh được siết chặt nhằm đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho sự kiện.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Phương Nhi và Minh Hoàng đã lần lượt tổ chức lễ Hằng thuận và lễ Vu quy. Các nghi lễ này diễn ra trong không khí ấm cúng, trang nghiêm, giới hạn trong phạm vi gia đình và những người thân thiết nhất.

Chuỗi hoạt động cưới của cặp đôi được tổ chức trong hai ngày 22 và 23/1. Bên cạnh tiệc chính, gia đình hai bên còn chuẩn bị nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho khách mời.

Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002, quê Thanh Hóa, cao 1,7 m, sở hữu số đo 80-57-88 cm. Cô theo học chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế tại Đại học Luật Hà Nội, có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Người đẹp được biết đến khi giành ngôi Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và lọt top 15 Miss International 2023 tại Nhật Bản.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, từng du học nước ngoài trước khi trở về Việt Nam đảm nhiệm một số vai trò trong tập đoàn do gia đình điều hành. Phương Nhi và Minh Hoàng tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa vào tháng 1/2025, với sự hiện diện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cùng phu nhân và các thành viên trong gia đình.

Kể từ khi lập gia đình, Phương Nhi gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, đóng các tài khoản mạng xã hội và chọn cuộc sống kín tiếng. Cô thỉnh thoảng xuất hiện trong những sự kiện quan trọng của gia đình chồng. Người đẹp từng gây chú ý khi cùng doanh nhân Minh Hoàng dự concert All-Rounder của Soobin hay tour diễn của G-Dragon tại Hưng Yên trong năm 2025.