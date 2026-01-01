'Hiệp sĩ đường phố' Nguyễn Thanh Hải cùng 40 đồng phạm bị bắt

(VTC News) -

Chiều 1/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa khởi tố và bắt tạm giam 41 đối tượng, trong đó có “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Thanh Hải, liên quan đường dây tội phạm xuyên quốc gia về cưỡng đoạt tài sản, tổ chức xuất - nhập cảnh trái phép và một số hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, bắt đầu từ tháng 10/2025, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh với tổ chức tội phạm có hoạt động phức tạp tại các bến xe và qua không gian mạng. Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện một đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia, sau đó bị ép làm việc cho các nhóm lừa đảo qua mạng.

Từ trái sang: Lê Văn Thành, Huỳnh Cao Cường, Lê Thanh Hải tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đường dây này hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp xuyên quốc gia, với các đối tượng tổ chức chở người từ TP.HCM và các tỉnh lân cận tới khu vực biên giới, sử dụng nhiều phương tiện và điểm trung chuyển để đưa người qua Campuchia bằng đường tiểu ngạch. Tại Campuchia, những người này bị đưa vào các công ty, tổ chức lừa đảo, buộc làm việc và bị thu giữ giấy tờ.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến khi bị phát hiện, đường dây đã đưa khoảng 900 người xuất cảnh trái phép, đồng thời tổ chức cho khoảng 800 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Trong đó, nhóm do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu đã cưỡng đoạt tài sản của 120 nạn nhân với tổng số tiền hơn 16,7 tỷ đồng, riêng Hải hưởng lợi hơn 2,2 tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Điều tra cũng làm rõ thêm có một số đối tượng núp bóng “hiệp sĩ” cứu giúp người dân nhằm che giấu hoạt động phạm tội. Đến nay, cảnh sát đã giải cứu 38 nạn nhân đang bị các tổ chức tại Campuchia quản thúc và tiếp tục truy bắt những kẻ liên quan.

Nguyễn Thanh Hải (SN 1971) là một trong những gương mặt “hiệp sĩ đường phố” từng được biết đến gắn với phong trào phòng chống tội phạm tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương cũ). Sau khi rời CLB phòng chống tội phạm, ông tiếp tục tham gia các hoạt động bắt cướp và “giải cứu” người bị lừa sang Campuchia.

Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.