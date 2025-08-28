Hiện trạng dự án bãi đậu xe 'treo' gần 10 năm sau khi san phẳng mộ vợ vua Tự Đức

Diện mạo mới nhất dự án bãi đậu xe "treo" gần 10 năm sau khi san phẳng mộ vợ vua Tự Đức.
Cuối tháng 6/2017, trong quá trình san lấp mặt bằng để triển khai dự án bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh, đơn vị thi công san phẳng luôn lăng mộ bà tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức). Sự việc gây xôn xao dư luận suốt thời gian dài. (Ảnh tư liệu)
Kể từ thời điểm đó, dự án bãi đậu xe tham quan lăng vua Tự Đức - Đồng Khánh cũng "án binh bất động", để hoang hoá nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm. Đến tấm bảng thông tin dự án cũng mục nát, rách bươm, không nhìn rõ chữ.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News cuối tháng 8/2025, sau gần 10 năm bị "treo", khu đất thực hiện dự án được dùng những tấm tôn còn khá mới quây kín.
Mặt khu đất phía giáp trục đường chính vào di tích lăng vua Tự Đức có trổ cửa nhỏ, đây là lối ra vào bên trong khu đất.
Tuy nhiên, bên trong vẫn chỉ là bãi đất trống, có lẽ trong thời gian dài không có người, phương tiện hay máy móc ra vào.
Cỏ dại mọc um tùm, không có ai phát dọn trong khu đất triển khai dự án.
Lăng mộ của bà cửu giai tài nhân họ Lê (vợ vua Tự Đức) được phục dựng nằm trơ trọi giữa khu đất thực hiện dự án bãi đậu xe.
Đầu năm 2024, việc phục dựng lăng mộ của tài nhân họ Lê được hoàn thành trên đúng vị trí bị san phẳng hồi tháng 6/2017. Khu lăng mộ hiện do các thành viên Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (hoàng tộc nhà Nguyễn) cắt cử trông coi, chăm sóc.
Nằm cách lăng mộ của bà tài nhân họ Lê không xa là lăng mộ bà Học Phi (một người vợ khác của vợ vua Tự Đức) vẫn đổ nát, cỏ dại mọc um tùm.
Liên quan đến dự án trên, mới đây, UBND TP Huế ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị thuê đất.
Theo đó, UBND TP Huế chuyển mục đích sử dụng 14.141,8m2 đất tại phường Thủy Xuân và cho Công ty Chuỗi Giá Trị thuê toàn bộ khu đất này để thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh; hình thức là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm. Công ty được thuê đất đến 13/4/2046.
Giá thuê đất được tính theo 3 vị trí. Vị trí 1 - diện tích 4.089,1m2 có giá 3.113.400 đồng/m2. Vị trí 2 - diện tích 4.111,7m2 có giá 1.743.600 đồng/m2. Vị trí 3 - diện tích 5.941,0m2 có giá 1.152.000 đồng/m2.
UBND TP Huế cũng yêu cầu Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Chuỗi Giá Trị không xây dựng công trình đối với phần diện tích đất làm lối đi chung vào khu lăng mộ phi tần vua Tự Đức để đảm bảo việc sử dụng chung.
Ngày 20/6/2017, người dân phường Thủy Xuân và Hội đồng trị sự Nguyễn Phước tộc (hoàng tộc nhà Nguyễn) phản ánh, đơn vị thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh đã san ủi mộ của vợ vua Tự Đức.
Sau khi Báo Điện tử VTC News phản ánh sự việc, các lực lượng liên quan vào cuộc tìm kiếm và tìm thấy tấm bia của lăng cách vị trí huyệt mộ khoảng 100m. Bia này có khắc dòng chữ Hán "Tiền triều Tài nhân Cửu giai Lê Thị Thụy Thục Thuận chi mộ". Tấm bia cho biết đây là lăng bà Tài nhân họ Lê, người đứng hàng thứ 9 trong Cửu giai phi, là phi tần vua Tự Đức.
