Hiện trạng dự án bãi đậu xe 'treo' gần 10 năm sau khi san phẳng mộ vợ vua Tự Đức

Theo đó, UBND TP Huế chuyển mục đích sử dụng 14.141,8m2 đất tại phường Thủy Xuân và cho Công ty Chuỗi Giá Trị thuê toàn bộ khu đất này để thực hiện dự án Bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức và lăng Đồng Khánh; hình thức là Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm. Công ty được thuê đất đến 13/4/2046.