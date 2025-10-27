Herbalife Việt Nam góp 3,2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ

(VTC News) -

Chung tay cùng cộng đồng vượt qua khó khăn, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội và cam kết phát triển bền vững thông qua việc đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng hỗ trợ người dân miền Bắc và miền Trung bị thiệt hại do bão Bualoi và bão Matmo.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, toàn bộ số tiền trên vừa được Herbalife Việt Nam gửi đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, góp phần hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Bắc và miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề bởi bão Bualoi (Cơn bão số 10), bão Matmo (Cơn bão số 11) và các đợt mưa lũ kéo dài sau đó.

Ông Nguyễn Thành Đạt, Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam, trao tiền ủng hộ cho đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong tổng số tiền đóng góp này, 574.000.000 đồng đến từ sự chung tay của các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam – minh chứng cho tinh thần đoàn kết, nhân ái được lan tỏa trong toàn hệ thống.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ:

“Herbalife Việt Nam cùng các Thành Viên Độc Lập và nhân viên công ty luôn đồng hành cùng cộng đồng trong những thời điểm khó khăn. Hoạt động hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi bão lũ không chỉ thể hiện truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, mà còn là một phần trong cam kết lâu dài của Herbalife về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – hướng tới xây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, nhân ái và phát triển bền vững.”

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, chỉ trong thời gian ngắn, hai cơn bão Bualoi và Matmo đã gây thiệt hại nghiêm trọng: Hơn 80 người thiệt mạng và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà bị hư hại, cùng hàng chục nghìn hecta cây trồng, cơ sở hạ tầng, trường học, trạm y tế bị tàn phá. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính hàng chục nghìn tỷ đồng.

Đây không phải là lần đầu Herbalife Việt Nam thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Năm 2024, công ty cùng đội ngũ Thành Viên Độc Lập và nhân viên đã quyên góp hơn 2,8 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi và lũ lụt tại các tỉnh phía Bắc.

Những hành động thiết thực này cho thấy Herbalife Việt Nam không chỉ tập trung vào kinh doanh mà còn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững gắn liền với trách nhiệm xã hội, góp phần mang đến những giá trị tích cực và lâu dài cho cộng đồng.

Herbalife (mã cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York – NYSE) là tập đoàn hàng đầu thế giới về dinh dưỡng và sức khỏe, hoạt động từ năm 1980. Công ty cung cấp sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc, thông qua mạng lưới các Thành Viên Độc Lập tại hơn 90 thị trường toàn cầu. Với mô hình tiếp cận 1 kèm 1 và cộng đồng hỗ trợ tích cực, Herbalife không chỉ mang đến sản phẩm mà còn truyền cảm hứng về lối sống năng động, lành mạnh và bền vững, giúp hàng triệu người trên thế giới hướng tới cuộc sống khỏe mạnh và ý nghĩa hơn.