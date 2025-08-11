Hẹn nhậu ‘tăng 2’ nhưng bị bạn bùng kèo, thanh niên đập phá 10 ô tô xả giận

(VTC News) -

Ngày 11/8, Công an phường Phan Thiết (Lâm Đồng) cho biết tiến hành tạm giữ Nguyễn Quốc Long để củng cố hồ sơ xử lý về các hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' và 'Cố ý làm hư hỏng tài sản'.

Thông tin ban đầu, tối 3/8, Nguyễn Quốc Long (20 tuổi, trú tại phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) uống rượu cùng 2 người bạn mới quen tại khu vực Cảng Phú Hài, phường Phú Thủy (Lâm Đồng).

Nguyễn Quốc Long tại cơ quan công an.

Kết thúc cuộc nhậu, 2 người bạn hẹn Long tiếp tục đến khu vực Bệnh viện Tâm Phúc, phường Phan Thiết để nhậu tiếp, nhưng khi Long đến nơi tìm bạn để nhậu thì không gặp.

Bực tức, Long dùng gạch, đá đập phá vào 10 chiếc xe ô tô đậu trên đường thuộc địa bàn phường Phan Thiết. Người dân nhanh chóng hô hoán và báo cáo sự việc cho cơ quan chức năng.

Lúc này, tổ công tác của Công an phường Phan Thiết đang tuần tra, khi phát hiện sự việc đã cùng người dân khống chế, bắt giữ Long.

Công an phường Phan Thiết đang tạm giữ Long, củng cố hồ sơ để xử lý.