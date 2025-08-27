Hành trình 6 lần phẫu thuật của 'một chiến binh nụ cười' 7 tuổi

(VTC News) -

Câu chuyện của G.H (sinh năm 2018) bắt đầu từ khoảnh khắc em chào đời với khe hở môi và hàm ếch - một dị tật bẩm sinh khiến cả gia đình bàng hoàng, bởi suốt những lần siêu âm trước đó không hề phát hiện bất thường. Những ngày đầu đời của em là nỗi nhọc nhằn trong từng bữa ăn, là sự day dứt của người mẹ khi nhìn đứa con bé bỏng phải vật lộn để lớn lên.

Khi em 3 tháng tuổi, gia đình may mắn biết đến chương trình phẫu thuật nhân đạo của Tổ chức Phẫu Thuật Nụ Cười (Operation Smile) tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. Qua đó, em được thăm khám và bắt đầu điều trị bằng phương pháp NAM Tapping để định hình vành môi, chuẩn bị cho ca phẫu thuật đầu tiên.

Một con đường rõ ràng hơn đã hiện ra trước mắt gia đình, nhưng đây chỉ là bước đầu cuộc hành trình. Tiếp theo đó là những chuỗi ngày đầy thử thách với hình ảnh mẹ em kiên nhẫn đút từng thìa sữa, mang theo một hy vọng giản dị là con đủ cân nặng để có thể tiếp nhận phẫu thuật. Đến khi G.H được 7 tháng tuổi, em đã dũng cảm bước vào ca mổ đầu tiên trong cuộc đời.

Sau 6 lần phẫu thuật đầy kiên cường, G.H nay đã có nụ cười trọn vẹn.

Với G.H cũng như rất nhiều những em bé dị tật hàm mặt khác, một ca mổ chưa bao giờ là điểm kết thúc. Bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai của em.

Trong suốt 7 năm qua, cô bé đã trở thành một “chiến binh” khi kiên cường trải qua 6 lần phẫu thuật để dần khôi phục các chức năng ăn, nói, thở và cải thiện diện mạo, bao gồm điều trị môi, hàm ếch, đóng lỗ thông và chỉnh sửa sẹo mũi. Mỗi lần phẫu thuật là một lần gia đình và những đơn vị bảo trợ đồng hành nín thở chờ mong, là một lần gieo thêm hy vọng.

Hành trình của em đòi hỏi nghị lực phi thường và trên hết, là sự đồng hành bền bỉ của cả cộng đồng, từ những nhà hảo tâm, các đơn vị bảo trợ đến đội ngũ y bác sĩ giàu chuyên môn và lòng nhân ái.

Nhờ sự chung tay này mà những em bé như G.H đã được hỗ trợ hoàn toàn chi phí y tế, giúp gia đình nhẹ đi gánh nặng lo toan. Và trong số những đơn vị bảo trợ đó, Quỹ Nụ cười AVAKids đã trở thành một người đồng hành bền bỉ, tiếp sức cho các em trong những lần phẫu thuật quan trọng.

Dị tật vùng hàm mặt tạo ra những rào cản lớn về mặt thẩm mỹ, khiến trẻ mất đi sự tự tin và gặp nhiều khó khăn trong các sinh hoạt thường ngày.

Được thành lập từ năm 2022, Quỹ Nụ Cười AVAKids là một phần sứ mệnh không thể tách rời của thương hiệu AVAKids - chuỗi bán lẻ các sản phẩm dành cho mẹ và bé, với hành trình mang lại nụ cười trọn vẹn cho trẻ em Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay, Quỹ đã tài trợ cho 550 ca phẫu thuật và dự kiến đến năm 2030, Quỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ thêm 550 ca với tổng giá trị là 11 tỷ đồng.

Lý giải về sự đồng hành lâu dài của Quỹ Nụ cười AVAKids với các bé không may mắn bị dị tật hở hàm ếch, CEO Đoàn Văn Hiểu Em cho biết “Chúng tôi tin rằng: một thương hiệu dành cho trẻ em phải thực sự có trách nhiệm với thế hệ tương lai, bằng cam kết dài hạn và những hành động cụ thể.

Đó là lý do AVAKids cam kết đồng hành dài hạn cùng những em nhỏ. Để với mỗi nụ cười được trao lại, các em sẽ thêm tự tin để viết tiếp ước mơ của mình” - ông Hiểu Em tâm sự.

Với AVAKids, việc trao lại nụ cười cho một đứa trẻ không chỉ là chữa một khiếm khuyết về thể chất, mà là trao lại sự tự tin, là mở ra cánh cửa đến một tương lai bình đẳng và tươi sáng hơn.

Hành trình của G.H cũng là câu chuyện chung của hầu hết trẻ mang dị tật vùng hàm mặt tại Việt Nam: Rất ít em chỉ cần điều trị 1-2 lần. Đa phần các em đều phải trải qua một con đường dài hơi, với nhiều lần can thiệp y tế kéo dài đến tuổi trưởng thành, đòi hỏi một nghị lực cùng tình yêu thương phi thường từ gia đình và sự đồng hành bền bỉ của cả cộng đồng.

Nụ cười trọn vẹn của những em bé sẽ là câu trả lời ngọt ngào nhất cho hành trình dài bền bỉ của rất nhiều bên.

Sự hỗ trợ này góp phần giúp mỗi “chiến binh nụ cười” dũng cảm có thêm động lực đi đến cuối con đường, tìm lại được nụ cười trọn vẹn và một tương lai rộng mở. Đồng thời, gieo vào lòng mỗi gia đình niềm tin về một tương lai tươi sáng, nơi nụ cười của tất cả trẻ em đều rạng rỡ và đầy hy vọng.