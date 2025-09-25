Hàng chục thanh thiếu niên chạy xe gây náo loạn tuyến phố trung tâm Đà Nẵng

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an thành phố, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khẩn trương xác minh, làm rõ và tiến hành triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về việc nhiều thanh thiếu niên hẹn nhau tụ tập, chạy xe máy trên tuyến đường 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng 8, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông và trật tự xã hội, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chỉ đạo trinh sát thường trực tại đơn vị phối hợp với lực lượng Cảnh sát Hình sự khu vực 1, công an các địa phương tiến hành xác minh, truy xét.

Công an TP Đà Nẵng triệu tập gần 20 thanh thiếu niên liên quan đến vụ gây rối trật tự công cộng trên địa bàn. (Ảnh: C.A)

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Hình sự đã xác định, triệu tập gần 20 đối tượng về trụ sở làm việc và đang tiếp tục triệu tập tiếp các đối tượng khác liên quan. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng mở rộng điều tra, xem xét, triệu tập các đối tượng đi xe ô tô chạy theo và livestream, ghi hình phát tán trên mạng xã hội về vụ việc này.

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận: Khoảng 3h ngày 21/9, qua trang mạng xã hội Facebook, các đối tượng hẹn nhau tập trung tại khu vực tuyến đường 2 Tháng 9, Cách Mạng Tháng 8 rồi chạy xe theo nhóm nhằm mục đích gây sự chú ý. Trong quá trình thực hiện hành vi đã gây sự chú ý với một số người đi đường, xảy ra va chạm giao thông.