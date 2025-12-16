Hạn mức tuần hoàn của F88: Khi sản phẩm tài chính chạm đúng nhịp thở đời thường

(VTC News) -

Chỉ sau hai tháng ra mắt, sản phẩm vay "Hạn mức tuần hoàn" của F88 đã nhanh chóng được hàng nghìn khách hàng chào đón và được ví như một điểm tựa tài chính – nơi khách hàng tìm thấy sự an tâm trước những biến cố cơm áo gạo tiền.

Ông Nguyễn Đức Đại, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh F88, cho biết, chỉ sau hai tháng ra mắt thị trường, đã có hơn 5.000 khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm cho vay hạn mức tuần hoàn của F88, với tổng hạn mức hơn 220 tỷ đồng.

Những con số trên cho thấy rằng sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn đã đánh đúng vào nhu cầu cấp thiết của rất nhiều khách hàng. Nhưng con số ấn tượng nhất nằm ở hành vi người dùng, khi hơn 90% giao dịch được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng di động.

Ông Đại cho rằng định kiến về việc người lao động ngại công nghệ đã bị phá vỡ. “Khi công cụ đủ đơn giản và giải quyết đúng nhu cầu cấp bách, khách hàng sẽ đón nhận nó một cách tự nhiên, thậm chí đầy tự tin”, ông Đại nói.

Sự thấu cảm đằng sau thuật ngữ "Tuần hoàn"

Bà Trần Thu Huyền, Giám đốc Phát triển sản phẩm của F88, tin rằng chìa khóa giúp cho sản phẩm cho vay hạn mức tuần hoàn được hàng nghìn khách hàng đăng ký sử dụng chỉ trong thời gian ngắn nằm ở sự "đơn giản đến tận cùng", và được thiết kế dựa trên chính thói quen chi tiêu của người lao động.

Đối với người lao động phổ thông, mỗi lần cần vay tiền từ các tổ chức tín dụng là một lần "đau đầu" chuẩn bị giấy tờ, chờ đợi thẩm định, rồi lại lo lắng tất toán. Cái vòng luẩn quẩn ấy tốn kém cả thời gian lẫn cơ hội, khiến nhiều người ngần ngại tiếp cận các kênh chính thống. F88 nhìn thấy "điểm nghẽn" này và đưa ra sản phẩm vay hạn mức tuần hoàn để hóa giải điểm nghẽn.

Khác với các khoản vay thông thường, hạn mức tuần hoàn hoạt động tựa như một "chiếc ví ảo" luôn sẵn sàng trong túi người dùng. Khách hàng chỉ cần hoàn tất thủ tục một lần duy nhất để được cấp một hạn mức cố định. Từ thời điểm đó, quyền chủ động hoàn toàn thuộc về họ. Dù là vài triệu đồng đóng học phí hay một khoản lớn hơn để sửa nhà, khách hàng chỉ cần mở ứng dụng và rút đúng số tiền mình cần mà không phải làm lại bất kỳ hồ sơ nào.

Điểm "chạm" tinh tế nhất của sản phẩm nằm ở cơ chế tính phí minh bạch: người dùng rút bao nhiêu thì chỉ trả lãi trên bấy nhiêu. Ngay khi có tiền và hoàn trả, hạn mức sẽ lập tức đầy lại như ban đầu, sẵn sàng cho những nhu cầu tiếp theo mà không kèm theo các ràng buộc hay khoản phạt cứng nhắc.

“Người lao động bình dân thường phải vay gấp số tiền 3-5 triệu đồng để giải quyết các khó khăn bất chợt. Hạn mức tuần hoàn giúp họ không phải làm hồ sơ lại mỗi khi cần vay thông qua việc cấp sẵn một hạn mức trong tài khoản. Khi cần, họ mở ứng dụng là có thể rút tiền”, bà Huyền chia sẻ.

Những cuộc đời thay đổi nhờ dòng vốn kịp thời

Đúng như bà Huyền chia sẻ, giá trị thực sự của vay hạn mức tuần hoàn được minh chứng sống động qua những câu chuyện đời thường.

Như trường hợp của chị Thủy (27 tuổi, Đắk Lắk), một cô gái trẻ làm nghề affiliate marketing với thu nhập bấp bênh. Muốn đổi đời bằng nghề trang điểm, chị cần 30 triệu đồng học phí nhưng đi đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu hoặc các khoản vay nhỏ giọt 5-7 triệu, không đủ để bắt đầu. Nhưng khi "ngỏ lời" vay cầm cố bằng chiếc xe Honda SH 125 tại F88, khoản vay hạn mức tuần hoàn trị giá 20 triệu đã được phê duyệt.

Chị rút trước 15 triệu đóng học phí đợt đầu rồi vài hôm sau lại rút thêm hai lần nữa, mỗi lần 2 triệu, để mua thêm đồ makeup. Khi có tiền, chị tất toán từng phần. Đến nay chị Thủy đã hoàn tất khóa học và mua được gần đủ đồ trang điểm cần thiết. “Rút bao nhiêu trả lãi bấy nhiêu, có tiền thì trả bớt, không bị tính phí. Nhờ đó nên mới theo học được nghề và sắm được đồ”, chị chia sẻ.

Hay như câu chuyện của anh Quang ở Thanh Hóa. Căn nhà bị bão làm hư hại, dự tính sửa hết 33 triệu nhưng phát sinh thêm liên tục. Dù luôn túc trực ở công trình nhưng anh vẫn rút tiền kịp thời, qua ứng dụng My F88. Ngoài số tiền có sẵn, anh rút thêm từ My F88 hơn 40 triệu để chi trả 35 triệu làm mái tôn, 3 triệu sơn chống thấm, một số loại vật liệu để gia cố công trình và trả nhân công.

“Có sẵn hạn mức trong điện thoại, rút lúc nào cũng được nên tiến độ không bị gián đoạn”, anh cho biết. Mới đây, anh đã tất toán khoản vay cũ, mở thêm khoản vay mới trị giá 50 triệu. Ở lần vay thứ hai, anh thấy thủ tục nhanh hơn nhiều.

Sự thành công của Hạn mức tuần hoàn trong hai tháng qua là minh chứng cho thấy rằng, khách hàng bình dân không quay lưng với tài chính số, họ chỉ đang chờ đợi những sản phẩm thực sự hiểu mình.

F88 đang đặt mục tiêu đưa 80% giao dịch lên nền tảng số vào năm 2026. Nhưng đằng sau tham vọng số hóa ấy là một triết lý kinh doanh dùng công nghệ để đơn giản hóa cuộc sống, biến tài chính từ rào cản trở thành bệ phóng cho những người lao động bình thường nhất. Với Hạn mức tuần hoàn, F88 không chỉ cho vay tiền, mà còn trao sự chủ động cho khách hàng của mình.