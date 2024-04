Hạn mặn ở Tiền Giang: Người dân đội nắng, thức đêm chở từng can nước miễn phí

Bà Phạm Thị Liên (72 tuổi, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang) cho biết, do nguồn nước ngọt hiếm dần nên gia đình đã mua 10 can nhựa với để hứng nước. Mỗi ngày, gia đình 6 thành viên phải tiết kiệm, chỉ dùng tối đa 2 can nước.