Hạn hán khốc liệt, 'dòng suối du lịch' nổi tiếng Đà Nẵng cạn trơ đáy

Theo người dân địa phương, ngoài nguyên nhân khách quan do biến đổi khí hậu thì còn nguyên nhân chủ quan là do tác động của con người khiến suối cạn kiệt. Cụ thể, phía thượng nguồn, do quá trình trồng cây keo lá tràm lâu năm khiến đất rừng bị hủy hoại, cắt đứt mạch nước ngầm tự nhiên. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến lũ quét, sạt lở bồi lấp dòng chảy xảy ra năm 2022. Cạnh đó, suốt nhiều năm qua việc người dân tự ý đắp đập chặn dòng làm du lịch đã tác động tiêu cực, làm thay đổi dòng chảy, khô hạn như hiện nay.