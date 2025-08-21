Hai xe máy tông nhau trong đêm ở Thanh Hoá, 4 người thương vong

(VTC News) -

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 20h20 ngày 20/8 tại Km 3+300 tỉnh lộ 506B đoạn qua địa phận xã Thiệu Tiến (tỉnh Thanh Hóa).

Vào thời điểm trên, L.T.A. (SN 2008, ngụ xã Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo H.Đ.B (SN 2008, trú tại xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa) chạy trên tỉnh lộ theo hướng Đông - Tây.

Hiện trường vụ tai nạn trong đêm giữa 2 xe máy trên tỉnh lộ ở Thanh Hoá

Khi tới Km 3+300, xe máy do A. điều khiển xảy ra va chạm với xe máy 36F8-48xx chở N.V.L. (SN 2010) và N.D.M (SN 2012; cùng ngụ xã Thiệu Tiến) đi theo hướng ngược lại lại.

Vụ tai nạn khiến 4 người trên xe máy ngã ra đường, trong đó L.T.A. và N.V.L. chết tại chỗ; N.D.M. và H.Đ.B. bị thương nặng được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Cách đây 4 ngày, trong hầm đường bộ Đèo Ngang đoạn qua tỉnh Quảng Trị cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe khách giường nằm và ô tô 7 chỗ làm 2 người chết.

Vụ tai nạn giao thông xảy ra lúc 23h50 ngày 17/8 tại Km 593+290 quốc lộ 1A trong hầm đường bộ Đèo Ngang (nối 2 tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Trị) thuộc địa phận xã Phú Trạch (tỉnh Quảng Trị).

Thời điểm trên, xe khách giường nằm mang biển số 38B - 015.xx di chuyển trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi tới địa điểm kể trên thì xảy ra chạm với ô tô 7 chỗ mang biển số 73A - 228.xx di chuyển theo hướng ngược lại gây tai nạn. Vụ tai nạn khiến 2 người ngồi trên ô tô 7 chỗ tử nạn, 2 phương tiện hư hỏng; giao thông trong hầm Đèo Ngang bị ách tắc làn phải tuyến.