Hai tàu cá đứt neo bị bão cuốn trôi: Danh tính 9 thuyền viên chết và mất tích

(VTC News) -

Video: Khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ 2 tàu cá bị bão cuốn trôi ở Quảng Trị

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm tàu cá BV92754TS (1 trong 2 chiếc tàu cá đứt neo, bị bão cuốn trôi) và 6 thuyền viên còn đang mất tích.

Sáng nay (30/9), lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể được xác định là thuyền viên trên 2 tàu cá gặp nạn.

Danh tính 3 thi thể được xác định là anh Nguyễn Văn C. (31 tuổi, thợ máy tàu BV 92754TS), Trần Hoàng Th. (41 tuổi, thuyền trưởng tàu BV92756TS, quê An Giang) và Nguyễn Tiến S. (39 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An).

Hiện còn 6 thuyền viên đang mất tích gồm: Võ Văn Trải (46 tuổi, trú tỉnh Kiên Giang cũ); Đoàn Công Thành (23 tuổi); Đặng Xuân Đức (38 tuổi), cùng trú TP.HCM; Lê Đức Quân (28 tuổi, trú Hậu Lộc, Thanh Hóa); Nguyễn Văn Sĩ (chưa rõ năm sinh, quê Nghệ An) và thuyền viên tên Bình (42 tuổi, quê Nghệ An).

Lực lượng chức năng đang trục vớt tàu cá BV92756TS, đồng thời tìm kiếm tàu cá BV 92754TS và 6 thuyền viên còn đang mất tích. (Ảnh: Hoàng Có)

Trước đó, lúc 23h30 ngày 28/9, hai tàu cá mang số hiệu BV92756TS và BV92754TS gồm 13 thuyền viên, đang neo đậu tại bờ Bắc tổ dân phố Xuân Lộc (phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị) thì bị đứt dây neo, trôi tự do. Bốn thuyền viên may mắn tự bơi được vào bờ, trong khi 9 thuyền viên còn lại mất tích.

Các thuyền viên may mắn thoát nạn cho biết, 2 tàu cá do bà Nguyễn Thị B. (SN 1971, ngụ TP.HCM) làm chủ. Trước thời điểm bão số 10 đổ bộ vào đất liền tỉnh Quảng Trị, 2 tàu đang neo đậu tại bờ Bắc Tổ dân phố Xuân Lộc.

Trên tàu lúc này chỉ có thuyền trưởng, máy trưởng ở lại để trông coi tàu. Đến 22h30 ngày 28/9, khi bão số 10 giảm cấp, 11 thuyền viên còn lại lên tàu để kiểm tra kỹ thuật, cho nổ máy, nấu cơm và chuẩn bị các nhu yếu phẩm để đi biển khai thác thủy sản.

Khoảng 23h30, sau khi hoàn lưu bão quét qua, gió lốc dữ dội kèm nước chảy xiết khiến 2 tàu cá bị đứt neo, trôi tự do. Bốn thuyền viên may mắn bơi được vào bờ và được Hải đội Biên phòng 1 chăm sóc, 9 người khác mất tích.

Đến 9h25 ngày 29/9, tổ tuần tra của Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phát hiện tàu cá mang số hiệu BV 92756 TS đang bị trôi dạt trên biển thôn Thanh Hải (xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị) cách bờ khoảng 50m trong tình trạng bị lật úp. Hiện lực lượng chức năng đang trục vớt con tàu này.

Ngoài sự cố kể trên, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị cũng đang nỗ lực tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trên vùng biển Cửa Việt (Quảng Trị) là Quách Hải L. (41 tuổi, quê Thanh Hóa) và Phạm Văn H. (36 tuổi, quê Nam Định).

Trước đó, 2 tàu cá BV4670TS và BV0042TS vào tránh trú bão số 10 tại khu vực Cửa Việt (Quảng Trị) thì gặp sóng lớn khiến một tàu cá bị chìm (3 thuyền viên trên tàu), một tàu mắc cạn (8 thuyền viên trên tàu). Lực lượng chức năng ứng cứu được 9 thuyền viên, còn 2 người mất tích.