Hải Phòng - điểm đến hấp dẫn của làn sóng đầu tư bất động sản

(VTC News) -

Tại Diễn đàn "Tâm điểm đầu tư bất động sản Hải Phòng" do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chỉ đạo, các chuyên gia và doanh nghiệp đã khẳng định một điều: Hải Phòng đang ở đúng thời điểm vàng để đầu tư, khi giá trị bất động sản vẫn còn ở mức "khiêm tốn" so với tiềm năng phát triển thực sự của thành phố.

Khoảng cách giá hấp dẫn giữa "bão giá" toàn quốc

Trong khi giá bất động sản Hà Nội và TP.HCM tăng chóng mặt với căn hộ 95-120 triệu đồng/m², đất nền và nhà phố lên tới hàng trăm triệu đồng/m², Hải Phòng vẫn duy trì mức giá hợp lý. Giá căn hộ dao động 35-85 triệu đồng/m², chia ba phân khúc: Trung cấp 30-40 triệu, cận cao cấp 40-55 triệu và cao cấp từ 55 triệu đồng/m².

Hạ tầng Hải Phòng bứt tốc tạo cơ hội cho nhà đầu tư đón sóng căn hộ liền kề Vành đai 2.

Bà Trần Thị Cẩm Tú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc EximRS, chia sẻ nhà đầu tư thông minh không còn hỏi "có nên đầu tư Hải Phòng", mà là "đầu tư như thế nào để tối ưu lợi nhuận". Với mặt bằng giá hiện tại, Hải Phòng mở ra cơ hội với tỷ suất lợi nhuận hấp dẫn.

Dự báo giá tăng hai đến ba lần trong năm đến bảy năm tới khi hạ tầng trọng điểm hoàn thiện là hoàn toàn khả thi. Lịch sử chứng minh khi Hà Nội sáp nhập Hà Tây năm 2008, giá bất động sản Hà Đông và Hoài Đức tăng hai đến ba lần chỉ trong mười năm. Hải Phòng sau sáp nhập Hải Dương đang sở hữu lợi thế vượt trội hơn nhiều.

Dư địa tăng trưởng bền vững, cơ hội đầu tư đúng thời điểm

Sự khác biệt của Hải Phòng nằm ở mặt bằng giá hợp lý và nền tảng tăng trưởng bền vững. Sau sáp nhập, GRDP đạt 658.000 tỷ đồng, đứng thứ ba cả nước. Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu 2025 đạt 11,04%, xếp thứ hai toàn quốc. Theo TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Vietnam, Hải Phòng duy trì tăng trưởng hai con số suốt một thập kỷ, giải ngân vốn đầu tư công đạt 68%, cao hơn mức bình quân cả nước.

Tốc độ tăng trưởng GRDP Hải Phòng đạt 11,04% trong sáu tháng đầu năm 2025, đứng thứ hai toàn quốc.

Hải Phòng là địa phương duy nhất sở hữu đủ năm loại hình kết nối chiến lược: cảng biển nước sâu, sân bay quốc tế, đường sắt xuyên biên giới, cao tốc và đường thủy nội địa. Hệ thống hạ tầng này tạo giá trị gia tăng trực tiếp cho bất động sản.

Bà Hoàng Thu Hằng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, nhận định Hải Phòng đang sở hữu những điều kiện lý tưởng để bứt phá, từ nền tảng tăng trưởng kinh tế bền vững, hệ thống hạ tầng đồng bộ đến các động lực mới sau sáp nhập.

Khu vực phía Tây nổi lên với bộ ba dự án chiến lược: Khu kinh tế chuyên biệt 5.300 ha, Khu Thương mại tự do 6.292 ha và siêu cảng logistics Nam Đồ Sơn 14,2 tỷ USD. Quận Kiến An đang trở thành tâm điểm thu hút vốn đầu tư bất động sản.

The Zenith Hải Phòng liền kề Vành đai 2 đón đầu sóng tăng trưởng và tiềm năng khai thác dòng tiền bền vững tại khu Tây Hải Phòng.

Nằm ngay trên trục đại lộ Bùi Viện, The Zenith Hải Phòng đang hưởng lợi kép từ vị trí chiến lược. Dự án không chỉ liền kề tuyến đường Vành đai 2 với tổng mức đầu tư gần 7.500 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028, mà còn kết nối trực tiếp với AEON Mall và bệnh viện Vinmec. Từ đây, cư dân chỉ mất 10-15 phút di chuyển đến các khu công nghiệp trọng điểm như Tràng Duệ, Đình Vũ, VSIP Hải Phòng, cũng như sân bay Cát Bi và cảng Lạch Huyện.

Với quy mô chỉ 508 căn hộ và mức giá khởi điểm từ 36 triệu đồng mỗi mét vuông đã bao gồm VAT, The Zenith Hải Phòng đang tạo ra cơ hội đầu tư hiếm có tại thời điểm vàng. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2026-2028 sẽ có làn sóng chuyên gia từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Âu Mỹ cùng hàng chục nghìn lao động chất lượng cao dịch chuyển về khu vực này khi các khu kinh tế vận hành. Khi đó, dân số cơ học dự kiến tăng từ 80.000 đến 100.000 người, tạo dư địa lớn cho cả giá bán và giá thuê.

Dự án hiện đang triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn với chiết khấu lên đến 10% cùng quà tặng dành cho khách hàng tiên phong sở hữu lên đến 250 triệu đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng VPBank và VietinBank hỗ trợ vay lên đến 70% từ với lãi suất 0% và ân hạn nợ gốc đến 18 tháng. Với mặt bằng giá còn khiêm tốn nhưng nền tảng tăng trưởng vượt trội, Hải Phòng đang mở ra cơ hội đầu tư của thập kỷ cho những ai biết nắm bắt đúng thời điểm.