Hai nhóm được tăng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100% từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo và người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi.

Quy định này được nêu tại Nghị quyết số 261/2025/QH15, ban hành ngày 11/12/2025, về một số cơ chế, chính sách đặc biệt nhằm tạo đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Nghị quyết có hiệu lực từ đầu năm 2026.

Để triển khai nghị quyết, ngày 6/1, Bộ Y tế ban hành văn bản hỏa tốc gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc, yêu cầu khẩn trương chuyển đổi mã quyền lợi bảo hiểm y tế cho hai nhóm đối tượng nêu trên.

Theo đó, người thuộc hộ gia đình cận nghèo sẽ được nâng mức hưởng từ 95% lên 100% chi phí khám chữa bệnh. Với người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, mức hưởng cũng được điều chỉnh từ 80% lên 100%. Việc áp dụng đồng loạt từ ngày 1/1/2026 nhằm bảo đảm người bệnh không phải đồng chi trả khi sử dụng dịch vụ y tế trong phạm vi được hưởng.

Người bệnh thăm khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn. (Ảnh: Như Loan)

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế thực hiện đầy đủ việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh, bảo đảm áp dụng đúng mức hưởng theo quy định mới. Trường hợp phát sinh vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, các đơn vị cần chủ động trao đổi với giám định viên và cơ quan bảo hiểm xã hội để thống nhất cách xử lý, không làm gián đoạn quyền lợi của người tham gia.

Các Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức triển khai, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện tại địa phương, bảo đảm chính sách được áp dụng ngay khi nghị quyết có hiệu lực, tránh tình trạng chậm trễ hoặc áp dụng không thống nhất giữa các cơ sở y tế.

Cũng theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ năm 2026, việc hưởng chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế năm 2024. Theo luật này, có 11 nhóm đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

Các nhóm bao gồm lực lượng vũ trang đang tại ngũ; học viên quân đội, công an, cơ yếu hưởng sinh hoạt phí; dân quân thường trực; người có công với cách mạng và cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; thân nhân liệt sĩ; người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số và người sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người đang hưởng trợ cấp xã hội hoặc trợ cấp tuất hằng tháng; người từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi thuộc hộ cận nghèo đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng.

Việc mở rộng diện và nâng mức hưởng bảo hiểm y tế lên 100% cho các nhóm yếu thế được kỳ vọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, đồng thời khẳng định tính nhân văn và bền vững của chính sách an sinh xã hội trong giai đoạn tới.