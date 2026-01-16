(VTC News) -

Theo đói, PGS. Chu Mạnh Hùng (Trường Vật liệu) nhận Giải thưởng Đổi mới sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award). TS. Vũ Thị Tân (Trường Hóa và Khoa học sự sống) được trao Giải Khuyến khích (Encouragement Award).

Giải thưởng Sáng tạo châu Á của Quỹ Toàn cầu Hitachi nhằm ghi nhận các thành tựu nổi bật trong nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ, đồng thời khuyến khích các giải pháp có khả năng ứng dụng thực tiễn, đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs).

Hai nhà khoa học Đại học Bách khoa Hà Nội nhận Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025. (Ảnh: HUST)

Việc hai nhà khoa học của Đại học Bách khoa Hà Nội được vinh danh cho thấy sự ghi nhận quốc tế đối với các hoạt động nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của đội ngũ giảng viên, nhà khoa học Việt Nam.

Giải thưởng Sáng tạo châu Á 2025 (Asia Innovation Award) do Quỹ Toàn cầu Hitachi tổ chức là giải thường nhằm ghi nhận các thành tựu nghiên cứu và phát triển khoa học – công nghệ có ứng dụng xã hội rõ rệt và đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc.

Chương trình được triển khai từ năm 2020 và mỗi năm mời các trường đại học, viện nghiên cứu tại nhiều nước ASEAN tham gia với đề xuất nghiên cứu phù hợp các mục tiêu SDGs, bao gồm kế hoạch triển khai thực tế của nghiên cứu đó.

Năm 2025, chương trình tiếp tục thu hút sự tham gia của khoảng 26 trường thuộc 6 quốc gia ASEAN được mời nộp hồ sơ, trong đó mỗi đơn vị có giới hạn số lượng ứng viên đăng ký dự thi.

Các đề cử được đánh giá dựa trên tính sáng tạo, mức độ ứng dụng thực tiễn và sự gắn kết với SDGs, trước khi Hội đồng chuyên gia lựa chọn các cá nhân, nhóm đạt giải ở các hạng mục như Giải Đổi mới sáng tạo xuất sắc (Outstanding Innovation Award) và Giải Khuyến khích (Encouragement Award), mỗi giải kèm theo phần tiền thưởng theo quy định của quỹ.