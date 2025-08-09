Hai du khách Việt Nam thiệt mạng trên biển Hy Lạp

(VTC News) -

Theo AFP, hôm đó trời gió mạnh khiến nhiều phà không cập cảng được, làm gián đoạn việc đi lại của hàng chục nghìn du khách, đồng thời gây ra hỏa hoạn.

Phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết họ tìm thấy một người đàn ông và một phụ nữ tử vong tại bãi biển Sarakiniko, trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades, trong khi lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt các đám cháy gần Athens và đảo Cephalonia.

"Người đàn ông và người phụ nữ được tìm thấy bất tỉnh trên biển và đã được đưa đến trung tâm y tế địa phương. Họ là du khách Việt Nam trên một tàu du lịch. Người phụ nữ ngã xuống nước và người đàn ông dường như đã cố gắng cứu cô ấy", người phát ngôn nói.

Bộ Phòng vệ Dân sự Hy Lạp cho biết gió giật đạt tới 88km/h, đặc biệt là ở phía nam biển Aegean và biển Crete. Hơn 200 lính cứu hỏa cùng ba máy bay và năm trực thăng đang chiến đấu với đám cháy ở Keratea, phía đông Athens, Costas Tsigkas.

Theo các quan chức địa phương, đám cháy ở Cephalonia trước đó đã được kiểm soát. Cơ quan thời tiết quốc gia EMY dự báo hiện tượng này sẽ suy yếu sau nửa đêm.

Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết hầu hết các chuyến phà đều không thể khởi hành đúng lịch trình từ Piraeus và các cảng khác của Athens, đặc biệt là phà đến các đảo Cyclades hoặc Dodecanese. Một số chuyến phà đã lên kế hoạch nhưng bị hủy bỏ, một số khác bị hoãn.

Đài quan sát Quốc gia Athens cảnh báo rằng "khả năng xảy ra cháy rừng do gió rất cao", đặc biệt là ở phía đông và phía nam.

Thị trưởng Athens đã ra lệnh đóng cửa Vườn Quốc gia hôm 7/8 sau khi xảy ra vụ cây đổ trên một trong những con phố chính đông đúc nhất của thủ đô, suýt trúng người mua sắm. Gió mạnh thường xảy ra ở Hy Lạp vào thời điểm này trong năm.