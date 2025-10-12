Hai con chim quý thuộc họ Hồng hoàng bay vào nhà dân ở Quảng Trị

(VTC News) -

Ngày 12/10, ông Nguyễn Xuân Quế - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân (Quảng Trị) xác nhận, đơn vị vừa tiếp nhận 2 con chim niệc nâu quý hiếm từ anh Hồ Va Li (trú bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân).

Theo anh Li, 2 con chim này vô tình bay vào nhà anh lúc còn non. Khi phát hiện đây là loài quý hiếm, anh chủ động báo cơ quan chức năng và giao nộp. Hạt Kiểm lâm Kim Ngân nhanh chóng kiểm tra, tiếp nhận và xác định đây là 2 con chim niệc nâu quý hiếm.

Hai con chim niệc nâu non bay vào nhà dân ở Quảng Trị được bàn giao cho lực lượng kiểm lâm.

Hạt Kiểm lâm Kim Ngân sau đó bàn giao 2 con chim qúy cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cứu hộ, chăm sóc. Sức khỏe của chúng hiện bình thường.

Theo ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân, chim niệc nâu có tên khoa học là Anorrhinus austeni (thuộc họ Hồng hoàng), nằm trong danh mục nhóm IB là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm. Chim thuộc họ mỏ sừng, sở hữu bộ lông màu nâu. Môi trường sống chủ yếu của chúng là rừng lá rộng thường xanh, rừng thứ sinh.