Hà Tĩnh xử phạt hàng loạt cơ sở xả thải vượt quy chuẩn

(VTC News) -

Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 3 cơ sở xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật gồm Hợp tác xã Gia Phúc (xã Xuân Lộc), Hợp tác xã Hà Phi (xã Cẩm Hưng) và Công ty TNHH NH (xã Cẩm Hưng). Tổng số tiền phạt 82,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Hợp tác xã Hà Phi bị phạt bổ sung 65 triệu đồng do hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường.

Nước thải của HTX Hà Phi thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật. (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Trước đó, 4 cơ sở khác cũng bị Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh xử phạt do vi phạm quy định bảo vệ môi trường, tổng số tiền 746 triệu đồng. Các lỗi chủ yếu gồm xả thải vượt quy chuẩn, không có giấy phép môi trường và thiếu biện pháp xử lý chất thải.

Cụ thể, ngày 3/7, Công ty CP Thủy sản Thông Thuận và Hợp tác xã Thái Minh Thùy (xã Cổ Đạm) bị phát hiện xả nước thải trực tiếp ra môi trường vượt quy chuẩn. Ngày 5/7, Hợp tác xã Việt Hải và Hợp tác xã Cẩm Dương (xã Yên Hòa) bị phát hiện vi phạm tương tự. Tổng mức phạt 618 triệu đồng.

Riêng Hợp tác xã Việt Hải bị phạt bổ sung 65 triệu đồng do không có giấy phép môi trường.

Cùng với việc xử lý nghiêm, lực lượng chức năng phối hợp các ngành liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành quy định về bảo vệ môi trường. Trong thời gian tới, các điểm nóng về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, chế biến có nguy cơ gây ô nhiễm cao sẽ tiếp tục được kiểm tra, xử lý triệt để, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.