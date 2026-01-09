Hạ tầng nghìn tỷ kích hoạt chu kỳ mới, BĐS Nam Sài Gòn đón làn sóng tăng trưởng

(VTC News) -

Trong hơn một thập kỷ, Nam Sài Gòn, đặc biệt là Quận 7 cũ, luôn được đánh giá là một trong những khu vực phát triển đô thị sớm và bài bản bậc nhất TP.HCM, với hạt nhân là đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất từng kìm hãm dư địa tăng trưởng của khu vực này chính là bài toán hạ tầng chưa được thúc đẩy tương xứng.

Bước sang 2026–2030, bài toán ấy đang được giải quyết triệt để, với cuộc cách mạng về đầu tư công chưa từng có trong lịch sử TP.HCM - một trong những ưu tiên hàng đầu sau Đại hội Đảng XIV. Việc hàng loạt dự án hạ tầng nghìn tỷ đồng loạt được kích hoạt đã nhanh chóng tạo ra một “lực nén” tăng trưởng mới, đưa Nam Sài Gòn và Quận 7 cũ trở thành tâm điểm thị trường, cùng mặt bằng giá ghi nhận bứt tốc 25–35% chỉ trong thời gian gần đây.

Hạ tầng nội đô: Kết nối thông suốt

Khác với nhiều khu vực đang quy hoạch trên giấy, hạ tầng khu Nam đã chuyển từ bản vẽ ra đời thực ngay trong Quý 4/2025 với cầu Rạch Đỉa & cầu Phước Long vừa chính thức thông xe cuối 2024, giải quyết dứt điểm bài toán kết nối giữa Quận 7 và Nhà Bè, cùng hầm chui Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ đã thông xe toàn bộ, xóa bỏ điểm nghẽn giao thông lớn nhất khu vực.

Tiếp đó là dự án cầu - đường Nguyễn Khoái, tổng đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, vừa chính thức khởi công cuối 2025, đưa thời gian di chuyển từ Quận 7 qua Quận 4 vào Quận 1 từ 30-45 phút xuống chỉ còn 10-15 phút, giảm áp lực đáng kể cho các tuyến hiện hữu.

Phối cảnh cầu đường Nguyễn Khoái. (Ảnh: Ban Giao thông TP.HCM)

Song song, cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến khởi công 2026 và hoàn thành vào 2028. Khi đó, Quận 7 và trung tâm Thủ Thiêm, hai khu vực đô thị phát triển năng động bậc nhất thành phố chỉ còn cách nhau 5 phút để qua một cây cầu.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4.

Dự kiến, giao thông khu vực sẽ còn đón thêm nhiều cú huých quan trọng với việc mở rộng Nguyễn Tất Thành nối thẳng vào trung tâm Quận 1; nâng cấp Nguyễn Hữu Thọ với tuyến đường trên cao dài 6,6 km từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành….

Hạ tầng liên vùng: tăng tốc quyết liệt

Không chỉ dừng lại ở các tuyến kết nối nội đô, Nam Sài Gòn còn hưởng lợi rõ rệt từ mạng lưới hạ tầng liên vùng đang được triển khai đồng loạt như Vành đai 3 dài 76 km – công trình trọng điểm quốc gia đang được thi công khẩn trương; cầu Phú Mỹ 2 tổng vốn hơn 23.000 tỷ đồng, nối trực tiếp khu Nam với trục sân bay Quốc tế Long Thành, mở ra dư địa phát triển mới cho logistics, thương mại và dịch vụ cao cấp.

Cầu Cần Giờ.

Trong khi đó, cầu Cần Giờ thay thế phà Bình Khánh, dự kiến khởi công đầu 2026, được xem là bước ngoặt chiến lược, đưa khu Nam trở thành cửa ngõ kết nối đô thị trung tâm với đô thị biển và không gian phát triển mới phía Nam.

Giao thông công cộng: “đòn bẩy” cộng hưởng thiết lập mặt bằng giá mới

Một yếu tố quan trọng khác không thể không nhắc tới là hệ thống giao thông công cộng quy mô lớn đang được ưu tiên đầu tư. Metro số 4 dự kiến khởi công 2026, được xem là trục xương sống Bắc - Nam của TP.HCM với quy mô lớn nhất và tổng đầu tư cao nhất trong mạng lưới metro thành phố; và đường sắt đô thị Bến Thành – Cần Giờ đã khởi công cuối 2025 sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đến khu vực phía Nam xuống còn khoảng 20 phút. Với bất động sản, đây là yếu tố có ý nghĩa rất lớn, bởi lịch sử cho thấy các khu vực hưởng lợi từ metro và đường sắt đô thị thường ghi nhận mức tăng giá vượt trội trong trung và dài hạn.

Theo các chuyên gia, mỗi chu kỳ đẩy mạnh đầu tư công tại TP.HCM đều kéo theo sự tái định giá rõ nét của bất động sản, đặc biệt là tại những tâm điểm tăng trưởng năng động bậc nhất như Quận 7, với hạt nhân là khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng. Suốt hơn hai thập kỷ qua, khu vực này đã hình thành một hệ sinh thái đô thị hoàn chỉnh hiếm có, từ quy hoạch đồng bộ, cộng đồng cư dân chất lượng cao, đến hệ thống giáo dục, y tế, thương mại chuẩn quốc tế và nay được “cộng hưởng” thêm bởi hạ tầng giao thông kỷ lục.

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

Thực tế cho thấy, trong 6 tháng gần đây, mặt bằng giá tại các khu vực Nhà Bè, Quận 7 cũ đã ghi nhận mức tăng trung bình lên tới 25-35%, tập trung vào các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí kết nối thuận lợi và được đầu tư bài bản về chất lượng xây dựng, tiện ích.

Các dự án trong vùng hưởng lợi trực tiếp như bộ đôi Sunshine Sky City, Noble Crystal Riverside của Sunshine Group; hay Celesta Heights, The Regency Phú Mỹ Hưng, The New Marina Residences, Khai Hoan Prime... đang dẫn đầu làn sóng, không chỉ bởi chất lượng cao cấp, khả năng khai thác ở thực, mà còn bởi dư địa tăng giá bền vững khi hạ tầng bứt tốc.

Quận 7 cũ đang ghi nhận đà tăng giá mạnh mẽ tại các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, vị trí kết nối thuận lợi và được đầu tư bài bản về chất lượng xây dựng, tiện ích. (Ảnh: Sunshine Sky City)

Theo các chuyên gia đầu tư, đà tăng hiện tại mới chỉ là khởi đầu. Khi hạ tầng đang bước vào giai đoạn kích hoạt toàn diện từ 2026, thị trường nhiều khả năng sẽ còn chứng kiến một quá trình gia tăng giá trị mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.