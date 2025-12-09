Hạ tầng bứt phá, dòng tiền hội tụ về Ocean City với triển vọng tăng trưởng

(VTC News) -

Tại trái tim của cực tăng trưởng mới phía Đông Thủ đô, bất động sản thấp tầng Ocean City bước vào chu kỳ bứt tốc mạnh mẽ với triển vọng tăng trưởng dài hạn và biên lợi nhuận hấp dẫn.

Ocean City dẫn sóng đầu tư nhờ đòn bẩy hạ tầng

Thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong nhiều năm trở lại đây, khi các đại dự án hạ tầng tỷ đô được triển khai đồng loạt. Trong bức tranh đó, Ocean City được giới đầu tư đánh giá là tâm điểm hưởng lợi trực tiếp, nhờ vị trí trung tâm của mạng lưới giao thông liên vùng mới.

Hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm như Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, Vành đai 3.5, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng nhiều trục kết nối liên vùng đang từng bước tái cấu trúc toàn bộ không gian phát triển của Hà Nội. Khi các trục kết nối xuyên tâm, liên vùng được tháo “nút thắt”, khu vực phía Đông vượt qua vai trò vùng bổ trợ, vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới, “chia lửa” cho khu vực lõi trung tâm đang quá tải.

KTS. Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nhận định, các dự án hạ tầng quy mô lớn tại khu Đông không chỉ rút ngắn thời gian kết nối mà còn tạo lực đẩy gia tăng giá trị bất động sản theo hướng bền vững, hình thành diện mạo đô thị hiện đại trong trung và dài hạn.

Loạt cây cầu nghìn tỷ sẽ gia tăng kết nối giữa hai bờ sông Hồng. (Ảnh phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo)

Không dừng ở hạ tầng giao thông, loạt dự án xã hội, thể thao và giáo dục quy mô quốc gia và quốc tế cũng đang được “đặt nền” tại khu vực này. Khu đô thị thể thao Olympic, sân vận động PVF 60.000 chỗ, khu nghỉ dưỡng - sân golf Trump International chuẩn quốc tế, cùng Đại học Bách Khoa Hà Nội cơ sở 2… sẽ mang theo dòng chuyên gia, lao động trình độ cao và dòng vốn thương mại đổ về hàng ngày, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng bền vững và tính thanh khoản cao cho thị trường bất động sản toàn khu vực.

Nằm ở điểm giao của toàn bộ “mạch đập” hạ tầng này, Ocean City được xem là sản phẩm chiến lược trong danh mục của các nhà đầu tư dài hạn, những người ưu tiên tài sản có khả năng gia tăng giá trị theo chu kỳ phát triển đô thị.

Tối ưu dòng vốn, tối đa lợi nhuận với ưu đãi tới 19,5%

Nếu hạ tầng là “đòn bẩy”, thì hệ sinh thái tiện ích quy mô hiếm có chính là động lực khiến giá trị bất động sản tại Ocean City liên tục thiết lập những mặt bằng mới.

“Tại Ocean City, mỗi tiện ích hoàn thiện là một cột mốc tăng giá mới. Giá trị không đến từ kỳ vọng, mà đến từ sự vận hành thực tế. Khi chuẩn sống được nâng lên, giá bất động sản tăng là điều tất yếu”, anh Nguyễn Hồng Quân, nhà đầu tư gần 10 năm kinh nghiệm, cho biết.

Nhà thấp tầng Ocean City liên tục thiết lập mặt bằng giá mới nhờ cú hích từ hạ tầng tiện ích hoàn thiện.

Anh Quân dẫn chứng, loạt dịch vụ, tiện ích trọng điểm như TTTM Vincom Mega Mall Ocean City, hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, đại học VinUni, bệnh viện Vinmec Medical Resort, nhà hát VinPalace hay mạng lưới giao thông xanh VinBus và Xanh SM… có ý nghĩa định hình chuẩn sống “All-in-One” cho đại đô thị. Người dân chỉ cần vài phút di chuyển là đã được đáp ứng toàn bộ nhu cầu sống, học tập, chăm sóc sức khỏe, giải trí, mua sắm. Nhờ đó, Ocean City không chỉ là nơi để ở mà trở thành một siêu đô thị tự vận hành, một hình mẫu thành phố vệ tinh hiện đại.

Đặc biệt, các “thỏi nam châm” như Grand World, VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park đã định hình Ocean City như một điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch, thương mại miền Bắc. Hàng chục triệu lượt khách mỗi năm giúp nhịp sống thương mại vận hành không ngừng nghỉ, tạo nền tảng vững chắc cho dòng tiền khai thác của các sản phẩm shophouse, biệt thự.

VinWonders Wave Park mang đến nhịp sống, nghỉ dưỡng biển sôi động cho cư dân và du khách.

Một đô thị không chỉ cần hạ tầng và tiện ích, mà còn cần cư dân thực để duy trì sức sống. Đây chính là lợi thế nổi trội của Ocean City so với nhiều dự án đang phát triển.

Tính đến hiện tại, Ocean City đã hình thành cộng đồng hơn 90.000 cư dân đa dạng về quốc tịch, ngành nghề, thu nhập. Dự kiến trong vài năm tới, quy mô dân số có thể đạt mốc 200.000 người - tương đương một thành phố thu nhỏ.

Lượng cư dân đông đảo tạo ra thị trường tiêu dùng nội khu khổng lồ, duy trì công suất khai thác ổn định cho các khối thương mại, dịch vụ, đồng thời củng cố tính thanh khoản cho toàn bộ bất động sản Ocean City. Đối với nhà đầu tư, đây chính là yếu tố then chốt bảo chứng cho giá trị tích sản dài hạn, bất chấp biến động thị trường.

Đặc biệt, trong lúc thị trường chung đang dần thu hẹp cơ hội, Ocean City vẫn duy trì các chính sách bán hàng hấp dẫn. Bên cạnh hỗ trợ lãi suất 0% trong 24 tháng, khách hàng còn được hưởng gói ưu đãi “khủng” với tổng giá trị tới 19,5%, gồm chiết khấu thanh toán sớm 11%, lợi suất dòng tiền 11%/năm, quà tặng tân gia 3,5% và ưu đãi 5% khi nhận nhà sớm về ở đón Tết. Bài toán tài chính vì thế trở nên nhẹ hơn đáng kể, mở ra cơ hội vừa an cư chất lượng cao, vừa đầu tư hiệu quả.

“Ocean City đang ở chân sóng tăng trưởng. Sở hữu bất động sản lúc này đồng nghĩa với việc đi trước một nhịp so với thị trường. Khi toàn bộ hạ tầng và tiện ích hoàn thiện, cuộc chơi sẽ bước sang mặt bằng giá khác”, anh Quân nhấn mạnh.