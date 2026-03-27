Hà Nội: xã Mỹ Đức kiện toàn nhân sự chủ chốt

Kỳ họp có sự tham dự của bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và 25 đại biểu trúng cử HĐND xã Mỹ Đức khóa II, cùng đại diện của 35 thôn trên địa bàn.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trao giấy chứng nhận tư cách đại biểu HĐND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 cho 25 đại biểu.

Tại kỳ họp, ông Phạm Trọng Của, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo đó, ngày 15/3/2026 đã diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm; tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,67% tổng số cử tri.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, Kỳ họp thứ Nhất của HĐND xã Mỹ Đức khóa II hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc theo kế hoạch, bầu đủ các chức danh HĐND và các chức danh UBND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, ông Đặng Văn Cảnh, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Nguyễn Quang Đường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức tiếp tục được bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Đặng Văn Cảnh, Chủ tịch HĐND xã Mỹ Đức, đề nghị, ngay sau kỳ họp, các đại biểu HĐND xã tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác giám sát, sâu sát với cử tri toàn xã và khẳng định vai trò trách nhiệm, năng lực, trình độ của người đại biểu HĐND trước sự tín nhiệm của cử tri.

“Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, tinh thần vượt khó và sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn xã, các nghị quyết của HĐND xã sẽ được triển khai hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu nhiệm kỳ 2026-2031” – ông Đặng Văn Cảnh nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho 8 tập thể và 5 cá nhân của xã Mỹ Đức.

Cùng ngày, Ủy ban Bầu cử xã Mỹ Đức tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại hội nghị, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP HN cho 8 tập thể và 5 cá nhân của xã Mỹ Đức có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức khen thưởng 38 tập thể và 174 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.