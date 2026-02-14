Hà Nội tạm cấp hơn 35 tỷ đồng chi thưởng cho giáo viên 121 trường

Tổng số tiền được phân bổ hơn 35,3 tỷ đồng.

Khoản kinh phí này được bố trí cho các đơn vị trực thuộc Sở tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2025–2026 và tự bảo đảm chi thường xuyên trong năm 2025.

Theo danh sách kèm theo, 121 trường trên địa bàn thành phố được nhận kinh phí chi thưởng, mức phân bổ dao động từ hơn 30 triệu đồng đến 493 triệu đồng tùy quy mô và số lượng cán bộ, giáo viên.

Hà Nội tạm cấp hơn 35 tỉ đồng để chi thưởng cho giáo viên.

Động thái tạm cấp kinh phí lần này được đánh giá là bước đi kịp thời nhằm bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ nhà giáo tại các cơ sở giáo dục công lập tự chủ tài chính.

Trong bối cảnh áp lực chuyên môn ngày càng lớn, thu nhập còn nhiều thách thức, chính sách tiền thưởng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP được triển khai đã tạo thêm động lực và niềm tin cho giáo viên.

Trước đó, UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu các sở, ngành và UBND các phường, xã chủ động bố trí nguồn lực để thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định.

Trên cơ sở đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo về nhu cầu kinh phí cho các trường đang tham gia thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước trong năm học 2025–2026, UBND thành phố thống nhất về nguyên tắc và chỉ đạo tạm cấp kinh phí từ các nguồn dự toán được giao.

Trường hợp địa phương chưa cân đối được nguồn, UBND phường, xã phải tổng hợp nhu cầu, gửi Sở Tài chính trước ngày 25/2 để báo cáo UBND thành phố xem xét, bổ sung theo quy định.

UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu việc chi thưởng phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ; đồng thời thực hiện thanh, quyết toán theo Luật Ngân sách nhà nước và các quy định hiện hành.