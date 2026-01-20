Hà Nội sẽ có câu lạc bộ hỗ trợ làm quen, khuyến khích thanh niên kết hôn sớm

(VTC News) -

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2026.

Trong đó, thành phố rà soát, nghiên cứu, xây dựng, ban hành chính sách hỗ trợ, can thiệp thích hợp khuyến khích nam, nữ thanh niên kết hôn sớm, các cặp vợ chồng sinh con sớm và sinh đủ 2 con trước 35 tuổi; chính sách hỗ trợ phụ nữ khi mang thai, sinh con; chính sách khuyến khích khen thưởng, động viên kịp thời những trường hợp thực hiện tốt chính sách dân số...

Hà Nội cũng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động với hình thức đa dạng, phong phú, sinh động, hấp dẫn và thuyết phục, phù hợp với từng địa phương, từng nhóm đối tượng.

Đặc biệt, Hà Nội tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia, triển khai các mô hình, câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn; mô hình thanh niên sinh đủ 2 con trước tuổi 35…

Hà Nội tổ chức các sự kiện truyền thông thu hút giới trẻ tham gia, triển khai câu lạc bộ hỗ trợ làm quen với các bạn chưa kết hôn. (Ảnh minh họa)

Hà Nội cũng tăng cường phổ biến, tuyên truyền, cung cấp thông tin pháp luật của Nhà nước về duy trì mức sinh thay thế, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của mỗi cá nhân, mỗi cặp vợ chồng trong việc sinh con theo Điều 13 Luật Dân số số 113/2025/QH15.

Cụ thể, mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của các cặp vợ chồng, cá nhân trên cơ sở bình đẳng.

Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp duy trì mức sinh thay thế thành một nội dung trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền các cấp; đưa nội dung về điều chỉnh mức sinh vào hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố.

Theo UBND TP Hà Nội, mục tiêu của kế hoạch nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, khuyến khích các cặp vợ chồng và cá nhân sinh con, sinh đủ hai con; giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, thích ứng với già hóa dân số.