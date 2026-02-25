Hà Nội phấn đấu có 1-3 doanh nghiệp lọt top 500 Đông Nam Á

(VTC News) -

Sáng 25/2, tại hội nghị quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày những nội dung trọng tâm của dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79 của Bộ Chính trị về "Phát triển kinh tế nhà nước".

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, Hà Nội đang nắm giữ nguồn lực kinh tế nhà nước lớn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, xây dựng hạ tầng hiện đại và đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, nhiều bất cập vẫn tồn tại liên quan đến kinh tế nhà nước như: Quỹ nhà tái định cư sử dụng thấp, cơ sở dữ liệu chưa hoàn chỉnh, khai thác sau đầu tư chưa hiệu quả.

Cụ thể, Hà Nội có 54 doanh nghiệp nhà nước với tổng số vốn nhà nước 28.623 tỷ đồng. Các đơn vị này đóng góp hơn 2.600 tỷ đồng/năm vào ngân sách, nhưng quy mô chưa lớn, chưa tiên phong đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Hà Nội có 2.867 đơn vị sự nghiệp công lập, nhưng tỷ lệ thực hiện tự chủ còn thấp (20,2% tự đảm bảo chi thường xuyên), việc xã hội hóa chậm…

Về giải pháp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố sẽ hoàn thành cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước vào năm 2027; duy trì mô hình 100% vốn nhà nước đối với lĩnh vực hạ tầng thiết yếu như cấp nước, thoát nước, vận tải công cộng, môi trường đô thị. Đáng chú ý, Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng 1-3 doanh nghiệp vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, khẳng định vai trò dẫn dắt trong các lĩnh vực then chốt.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trình bày dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy.

Thành phố cũng sẽ kiến nghị Trung ương cơ chế vượt trội về tài chính - ngân sách, phát triển đô thị, tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, chế độ công vụ... trong quá trình sửa đổi các cơ chế liên quan đến phát triển Thủ đô.

Hà Nội đặt mục tiêu thu ngân sách từ đất giai đoạn 2026-2030 khoảng 400.000 tỷ đồng, gấp 2,2 lần giai đoạn trước. Riêng năm 2026 sẽ hoàn thành đo đạc, thống kê, số hóa và làm sạch dữ liệu đất đai; rà soát chính xác từng loại đất; xử lý dứt điểm dự án chậm triển khai; xác định quỹ đất dự trữ cho tương lai.

Thành phố sẽ số hóa toàn bộ tài sản công, gắn dữ liệu không gian, công khai hiệu quả khai thác. Trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội sẽ tập trung hoàn thành các dự án hạ tầng trọng điểm, quy mô lớn, có tính lan tỏa; đồng thời đẩy mạnh mô hình hợp tác công - tư như "đầu tư công - quản trị tư", "đầu tư tư - sử dụng công"; thí điểm nhượng quyền quản lý, khai thác hạ tầng do Nhà nước đầu tư. Quỹ nhà chuyên dùng, nhà tái định cư, nhà cũ thuộc tài sản công sẽ được rà soát tổng thể để khai thác hiệu quả, tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển.

Cũng trong giai đoạn 2026-2030, Hà Nội phấn đấu huy động khoảng 3.695.000 tỷ đồng ngân sách, đạt 32,3% GRDP; tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển lên khoảng 51,7% tổng chi. Vốn đầu tư công sẽ tập trung, không dàn trải; ưu tiên lĩnh vực thiết yếu, dự án đột phá, có tính lan tỏa.

Đáng chú ý, thành phố xác định mọi khoản đầu tư phải hạch toán được hiệu quả kinh tế - xã hội. Đây là sự cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm trong phát biểu kết luận hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 79 và số 80 diễn ra cùng trong sáng 25/2.

Trong đó, Tổng Bí thư lưu ý yêu cầu mọi công trình, dự án phải được hạch toán kinh tế thay vì chỉ tập trung vào vấn đề "giải ngân"; phải tính toán bao lâu thì thu hồi vốn, mỗi năm đóng góp bao nhiêu cho tăng trưởng kinh tế quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng nhấn mạnh vai trò của các xã, phường - nơi trực tiếp quản lý 4/6 trụ cột nguồn lực: Đất đai, ngân sách, tài sản công và đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời lưu ý, các địa phương phải rà soát toàn bộ nguồn lực mình quản lý; hoàn thành kế hoạch triển khai trong tháng 3/2026; tăng cường quản lý đất đai; xử lý dứt điểm tài sản công sử dụng kém hiệu quả; xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; sắp xếp đơn vị sự nghiệp bảo đảm chất lượng phục vụ nhân dân

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, Chương trình hành động không chỉ nhằm củng cố vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, mà còn để kinh tế nhà nước thực sự tiên phong kiến tạo, dẫn dắt mô hình tăng trưởng mới, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển nhanh và bền vững của Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn mới.