Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

(VTC News) -

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Lễ Công bố Quyết định công nhận TP Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội đã được tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Hà Nội.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm coi là nhiệm vụ quan trọng chiến lược trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Được khởi động từ năm 2010, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn của Đảng nhằm phát triển toàn diện nông thôn Việt Nam cả về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, được cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai thực hiện suốt 15 năm qua, mà trong đó TP Hà Nội vinh dự là 1 trong 13 địa phương trong cả nước được Thủ tướng công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi lễ: “Thấm nhuần chủ trương của Đảng và Nhà nước về tam nông theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của BCH Trung ương (khóa X) và các Chương trình mục tiêu quốc gia, Thành phố luôn kiên định quan điểm phát triển theo hướng “xanh – hài hòa – bền vững”, lấy nông thôn làm nền, đô thị làm động lực, di sản làm bản sắc, văn hóa làm cốt lõi, Nhân dân làm chủ thể. Từ đó đã sớm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, với những cách làm thực tiễn, sáng tạo”.

Ngày 22/6/2025, Thủ tướng ban hành Quyết định công nhận Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới năm 2024. Ngày 19/9/2025, Chủ tịch nước ký Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.