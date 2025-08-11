Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nay

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội có văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT phối hợp với các đơn vị phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú, đồng thời hướng dẫn quy trình tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.

Từ năm học 2025-2026, TP Hà Nội sẽ hỗ trợ tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học từ 20.000-30.000 đồng/ngày

Liên quan đến kinh phí thực hiện, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT và các đơn vị liên quan hướng dẫn quy trình công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú.

Kho bạc Nhà nước khu vực I hướng dẫn các trường được giao kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú mở tài khoản; thanh toán, tạm ứng kinh phí hỗ trợ bữa ăn bán trú của các trường theo đúng quy định.

Thuế thành phố Hà Nội chỉ đạo Thuế cơ sở hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục có triển khai dịch vụ phục vụ bán trú (dịch vụ tiền ăn của học sinh) thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hướng dẫn dinh dưỡng đối với bữa ăn học đường cho các cơ sở giáo dục đảm bảo đáp ứng đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho học sinh, đáp ứng nhu cầu học tập, phát triển thể lực, trí lực theo lứa tuổi.

UBND các phường, xã chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và văn bản hướng dẫn của các ngành có liên quan đối với các trường trực thuộc theo phân cấp quản lý và các trường thuộc đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu... trên địa bàn, đảm bảo việc hỗ trợ đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trước đó, Hà Nội dự kiến sẽ chi hơn 3.000 tỷ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học khối công lập và tư thục trên địa bàn, trong đó khối công lập khoảng 2.824 tỷ đồng, tư thục khoảng 239 tỷ đồng.

Cụ thể, đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các cơ sở giáo dục ở các xã miền núi và xã thuộc bãi giữa sông Hồng, mức hỗ trợ là 30.000 đồng/học sinh/ngày.

Đối với học sinh tiểu học đang theo học tại các trường trên địa bàn còn lại của thành phố Hà Nội, mức hỗ trợ là 20.000 đồng/học sinh/ngày.

Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội hiện có 778 trường tiểu học, trong đó công lập có 728 trường, tư thục có 50 trường.