GS Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc được trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan

Ngày 3/10, vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân, Lê Kim Ngọc nhận Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh bậc Sĩ quan. Phần thưởng này không chỉ khẳng định thành tựu của 2 nhà nghiên cứu cấp cao tại Cơ quan Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) mà nhấn mạnh đóng góp của họ cho quê hương Việt Nam trong lĩnh vực khoa học.

Sinh ra trong bối cảnh đất nước nhiều biến động, Giáo sư Trần Thanh Vân sớm chọn khoa học làm lẽ sống. Ông từng chia sẻ chính khát vọng khám phá và mong muốn đóng góp tri thức cho nhân loại đã thôi thúc ông dấn thân. Dù lập nghiệp ở Pháp, cả hai vợ chồng vẫn luôn hướng về Việt Nam.

“Hành trình của chúng tôi bắt đầu từ 60 năm trước và chưa bao giờ rời xa quê hương”, ông nói.

Vợ chồng Giáo sư Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc nhận huân chương Bắc đẩu bội tinh. (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Một trong những dấu ấn lớn nhất của vợ chồng GS Trần Thanh Vân - Lê Kim Ngọc là sáng lập Hội “Gặp gỡ Việt Nam” với trung tâm ICISE, Trung tâm khám phá khoa học và Đài quan sát thiên văn tại Quy Nhơn.

Từ những năm 1990, với sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các hội nghị khoa học tầm cỡ đã được đưa về vùng đất miền Trung nhỏ bé nhưng giàu tiềm năng này. Hơn hai thập kỷ qua, hàng nghìn nhà khoa học, trong đó có nhiều chủ nhân Nobel, đã đến Việt Nam.

Nếu Giáo sư Trần Thanh Vân dành trọn tâm huyết cho khoa học, thì Giáo sư – nhà sinh học Lê Kim Ngọc, người bạn đời của ông, lại song hành trên con đường nhân văn với những cống hiến vì trẻ em. Bà sáng lập Làng trẻ em SOS Việt Nam, nơi hàng nghìn trẻ mồ côi tìm được mái ấm. Xuất phát từ khát vọng mang lại một tuổi thơ bình thường, đầy tình yêu thương và cơ hội học tập cho các em, bà dành trọn nhiều thập kỷ gây dựng và phát triển mô hình này.

Hơn nửa thế kỷ miệt mài, hai vợ chồng để lại dấu ấn không chỉ ở các công trình khoa học hay hội nghị quốc tế, mà còn ở những giá trị nhân văn. Giáo sư Lê Kim Ngọc ví những gì họ đã làm như “một khu rừng xanh, nơi những thân cây già cỗi che chở cho mầm non vươn thẳng lên trời, để cùng nhau đơm hoa kết trái sau cơn mưa”.

Giáo sư Lê Kim Ngọc. (Ảnh: Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Với họ, Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh không chỉ dành cho cá nhân, mà còn là sự ghi nhận cả một thế hệ trí thức gốc Việt đã bền bỉ gắn bó với đất nước, đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Trước tốc độ thay đổi của khoa học và công nghệ, hai Giáo sư đặc biệt nhấn mạnh vai trò của thế hệ trẻ. “Chúng ta cần trao cho các bạn tình yêu khoa học, để các em được chơi với khoa học, gần gũi với khoa học. Đó cũng là mục tiêu của Trung tâm khám phá khoa học”, Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ.

Ngày nay, Trung tâm khoa học Quy Nhơn, các hội nghị quốc tế hay những mái nhà SOS vẫn phát triển, minh chứng cho tâm huyết của hai vợ chồng. Hai nhà khoa học mong muốn di sản ấy không dừng lại ở thế hệ mình, mà sẽ tiếp tục được nối dài và lan tỏa trong tương lai. Câu chuyện của họ gợi mở một thông điệp: thành công bền vững luôn gắn liền giữa tri thức và trách nhiệm với cộng đồng.