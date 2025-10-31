Global Holding trở thành đối tác chiến lược Đô thị số Picity của Pi Group

(VTC News) -

Sự kiện quy tụ hơn 200 khách mời gồm đại diện các thương hiệu toàn cầu và hơn 40 đại lý phân phối. Việc Pi Group tin tưởng lựa chọn Global Holding làm đối tác chiến lược đến từ sự ghi nhận uy tín và năng lực đã được kiểm chứng của đơn vị này trên thị trường.

Đại diện Pi Group và Global Holding tại sự kiện ký kết hợp tác chiến lược.

Global Holding sở hữu một đội ngũ chuyên viên tư vấn chuyên nghiệp, có bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc thị trường. Thế mạnh của Global Holding thể hiện rõ ở khả năng "giải mã" nhu cầu khách hàng, từ đó xây dựng các chiến lược tiếp thị nhạy bén và triển khai bán hàng hiệu quả - một năng lực đã được khẳng định qua hàng loạt dự án cao cấp.

Với kinh nghiệm dày dặn và mạng lưới khách hàng rộng khắp, Global Holding được đánh giá là cầu nối quan trọng, đảm bảo truyền tải chính xác và trọn vẹn những giá trị sống khác biệt của Đô thị số Picity đến khách hang.

Đô thị số Picity - triết lý lấy cư dân làm trung tâm

Đô thị số Picity là dòng sản phẩm được Pi Group tiên phong phát triển, đón đầu kỷ nguyên công nghệ 5.0. Dự án được xây dựng dựa trên triết lý “Lấy cư dân làm trung tâm - Lấy chất lượng làm nền tảng - Lấy công nghệ làm động lực phát triển”.

Hệ sinh thái Picity được vận hành dựa trên ba trụ cột cốt lõi: Quản lý vận hành toàn diện bằng công nghệ AI - IoT - Blockchain; Hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế và Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu hàng đầu thế giới.

Sự hợp tác của Pi Group với các đối tác toàn cầu như Otis, ABB, Osram, Imudex, Grohe, Adel và Keenon Robotics… không chỉ bảo chứng cho chất lượng mà còn nâng tầm chuẩn sống quốc tế, mang đến trải nghiệm sống thông minh, an toàn và tiện nghi cho cư dân.

Đô thị số Picity do Pi Group phát triển dựa trên sự tích hợp sâu rộng công nghệ 5.0 trong quản lý vận hành.

Sức mạnh cộng hưởng kiến tạo chuẩn sống mới

Sự kết hợp giữa Pi Group và Global Holding được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường. Sức mạnh cộng hưởng này đến từ sự kết hợp giữa năng lực triển khai dự án cao cấp, tầm nhìn quốc tế và vị thế tiên phong công nghệ của Pi Group với năng lực phân phối đã được bảo chứng của Global Holding.

Global Holding chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

Sự hợp tác chiến lược này không chỉ đảm bảo tốc độ lan tỏa của mô hình Đô thị số Picity, mà quan trọng hơn, còn tối ưu hóa giá trị thực tiễn cho khách hàng. Giờ đây, khách hàng có cơ hội tiếp cận một sản phẩm bất động sản đột phá thông qua một kênh tư vấn chuyên nghiệp, am hiểu và minh bạch. Đây cũng là sự khẳng định cam kết về một trải nghiệm dịch vụ xứng tầm, góp phần kiến tạo một cộng đồng cư dân tinh hoa trong kỷ nguyên số.