Giới thiệu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu trong Công văn số 1121 về việc phối hợp, tạo điều kiện tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X.

Công văn nêu, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến xây dựng và phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để triển khai Chỉ thị số 48 của Ban Bí thư (về lãnh đạo Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031), Thủ tướng yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức tốt Đại hội ở cấp tỉnh, cấp xã và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam, đại hội các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

"Bộ Ngoại giao phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong công tác thông tin đối ngoại; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài hướng về Đại hội MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; phối hợp lựa chọn, giới thiệu nhân sự là đại diện người Việt Nam ở nước ngoài tham gia vào Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp", công văn nêu rõ.

Thủ tướng giao Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; coi trọng công tác tuyên truyền trong nước và thông tin, tuyên truyền đối ngoại về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, về MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta, về chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Thủ tướng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ đạo MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền địa phương và các bộ, cơ quan liên quan trong việc chuẩn bị chu đáo, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công việc phục vụ tổ chức Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm chất lượng và thời gian theo quy định.