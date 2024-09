Gió mạnh kinh hoàng, hàng loạt biển quảng cáo, cây cổ thụ đổ rạp ở Hà Nội

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội, tính đến 7h ngày 7/9, trên địa bàn TP có 7 người bị thương vong do cây đổ. Cụ thể, quận Hoàng Mai có 1 người tử vong, 1 người bị thương do cây đổ; quận Hoàn Kiếm 3 người bị thương; quận Hai Bà Trưng 2 người bị thương, một xe máy hư hỏng do cây đổ; quận Hà Đông có 1 xe ô tô bốn chỗ và 1 xe ô tô khách bị hư hỏng do cây đổ.