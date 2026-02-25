Giơ biển phản đối giữa bài phát biểu ông Trump, Hạ nghị sĩ bị đuổi ra ngoài

(VTC News) -

Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Texas Al Green đã bị lực lượng an ninh hộ tống ra khỏi phòng họp Hạ viện chỉ vài phút sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu đọc Thông điệp Liên bang tối 24/2, do giơ tấm biển ghi: “Người da đen không phải loài vượn”.

Hạ nghị sĩ Al Green (đảng Dân chủ, bang Texas) giơ tấm biển khi Tổng thống Mỹ Donald J. Trump đi ngang qua. (Ảnh: Kenny Holston/The New York Times qua AP, Pool)

“Tôi muốn tổng thống nhìn thấy và ông ấy đã thấy. Tôi nói với ông ấy rằng người da đen không phải vượn; những gì ông ấy làm là phân biệt chủng tộc và ông ấy biết điều đó. Đôi khi chúng ta phải công khai để ông ấy hiểu rằng chúng ta nhận ra điều đó”, nghị sĩ 78 tuổi nói với CNN ngay sau khi bị đưa ra ngoài.

Ông Green, gương mặt kỳ cựu của đảng Dân chủ, lâu nay nổi tiếng phản đối mạnh mẽ ông Trump. Ông từng nhiều lần thúc đẩy nỗ lực luận tội tổng thống và trước đây cũng đã làm gián đoạn một bài phát biểu của ông Trump tại Điện Capitol.

Các nghị sĩ Dân chủ cho biết họ đã dự liệu khả năng ông Green có hành động phản đối công khai, đặc biệt khi ông đang bước vào cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn, phải cạnh tranh trực tiếp với một thành viên cùng đảng.

Trước bài phát biểu, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện đưa ra chỉ đạo rõ ràng: các nghị sĩ hoặc giữ im lặng trong phòng họp, hoặc không tham dự bài phát biểu của ông Trump. Theo các nguồn thạo tin, họ lo ngại một màn phản đối ồn ào có thể làm lệch tâm điểm chú ý khỏi tổng thống và đồng thời khoét sâu chia rẽ nội bộ đảng.

Các nghị sĩ cũng được đề nghị không mang theo biểu ngữ nhằm tránh gây náo loạn.

“Có sự thống nhất rằng những người dự định tham dự thì sẽ tham dự, còn những người không tham dự sẽ tẩy chay sự kiện và bày tỏ sự phản đối đối với ông Donald Trump cũng như các vấn đề liên quan”, Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries phát biểu trước đó cùng ngày, đồng thời nói ông “không lo” có người phớt lờ chỉ đạo.

Khi được hỏi liệu có đi ngược yêu cầu của lãnh đạo đảng hay không, ông Green đáp: “Tôi không chống lại lãnh đạo. Tôi chỉ đang gửi một thông điệp tới tổng thống”.

“Đến lúc không thể để nạn phân biệt chủng tộc tiếp diễn. Nếu dung thứ, bạn đang tiếp tay cho nó. Tôi từ chối dung thứ. Tổng thống cần biết rằng người da đen không phải vượn, và ông ấy đáng ra phải xin lỗi”, ông nói.

Đầu tháng này, ông Trump đã chia sẻ rồi xóa một đoạn video được cho là mang nội dung phân biệt chủng tộc, trong đó cựu Tổng thống Barack Obama và cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama bị mô tả như loài vượn trong rừng. Tổng thống Mỹ từ chối xin lỗi về bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, cho rằng ông không nhìn thấy các khung hình cuối có nội dung xúc phạm và đổ lỗi cho một nhân viên.