Giao Hàng Nhanh đầu tư 330 tỷ đồng, 309 xe tải mới

(VTC News) -

Giao Hàng Nhanh hiện đã sở hữu lên tới gần 1.500 xe tải đa dạng tải trọng. Việc đầu tư như là lời minh chứng rõ ràng cho việc thương hiệu luôn muốn cải tiến chất lượng dịch vụ, khẳng định vị trí những nhà vận chuyển hàng đầu tại Việt Nam.

Đầu tư mạnh tay, cải tiến liên tục cho hạ tầng và phương tiện

Trong thời điểm các dịp mua sắm cuối năm đang tới gần (11/11, Giáng Sinh, Black Friday,...), lượng mua sắm tăng mạnh, lượng hàng hóa giao thương luôn ở mức cao. Đi kèm với sự kỳ vọng là nỗi lo của các doanh nghiệp và nhà bán lẻ về phần vận chuyển, một điểm đau ở ngay mắt xích quan trọng có thể ảnh hưởng tới doanh số. Các đơn vị vận chuyển đóng vai trò rất quan trọng ở mắt xích hàng hóa luân chuyển. Nắm được điều đó, Giao Hàng Nhanh luôn đầu tư đón đầu, nâng cấp hạ tầng và con người liên tục.

Với hơn 309 xe tải mới sẽ giúp Giao Hàng Nhanh tăng năng suất nhiều hơn nữa qua việc điều phối tuyến linh hoạt, giảm trung chuyển, rút ngắn thời gian giao nhận. Đặc biệt, trong dịp mua sắm lớn của 2025 đang tới gần, việc đầu tư vào hạ tầng với mức chi tiêu khủng là chiến lược nhằm đáp ứng với lượng hàng hóa trong các thời điểm cao điểm cuối năm và dịp Tết 2026.

Chiến lược quảng bá dài hạn

Về dài hạn, với việc bỏ ra hơn 330 tỷ, Giao Hàng Nhanh đang muốn tăng độ phủ thương hiệu với bản sắc CAM- XANH nhiều hơn nữa trên đường phố. Những chiếc xe tải, không chỉ mang vai trò là phương tiện luân chuyển hàng hóa, mà còn đóng vai trò như một biển quảng cáo di động cho thương hiệu Giao Hàng Nhanh tại các tỉnh thành, tuyến quốc lộ và điểm giao thương trọng yếu. Với việc tăng số lượng xe sỡ hữu lên tới 1500 xe, Giao Hàng Nhanh sẽ có thêm độ phủ mạnh khắp toàn quốc.

Với việc tăng sở hữu phương tiện, Giao Hàng Nhanh muốn đảm bảo sự kiểm soát chất lượng cho thương hiệu trong dài hạn. Đồng thời, qua việc đầu tư cũng khẳng định Giao Hàng Nhanh là doanh nghiệp logistics nội địa sở hữu hạ tầng vận hành lớn và cực kỳ đồng bộ.

Theo đại diện Giao Hàng Nhanh chia sẻ, khoản đầu tư này cũng tạo nền tảng cho Giao Hàng Nhanh triển khai các dịch vụ mới như “Chuyển phát nặng trong 24h”, “Giao hàng liên tỉnh trong ngày” hay vận hành chuyên biệt theo ngành hàng – phục vụ nhóm doanh nghiệp sản xuất, phân phối quy mô lớn.

Đòn bẩy để GHN chuyển mình thành đối tác vận hành chiến lược

Với tổng đội xe hiện tại vượt mốc 1.500 phương tiện, Giao Hàng Nhanh đã và đang khẳng định vị thế là một trong những doanh nghiệp Logistics nội địa sở hữu hạ tầng vận hành quy mô lớn rộng khắp cả nước. Việc đầu tư này không chỉ là một bước tăng tốc cho quý IV, mà còn là đòn bẩy chiến lược giúp GHN tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành đối tác vận hành tin cậy của hệ sinh thái thương mại số Việt Nam.