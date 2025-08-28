Giao dịch ngoại tệ cùng Eximbank chinh phục hành trình 5 châu

(VTC News) -

Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng, chương trình hứa hẹn mang đến cho khách hàng những hành trình du lịch quốc tế đẳng cấp.

Điểm nhấn của mùa 3 chính là sự phong phú và đẳng cấp trong từng điểm đến. Khách hàng may mắn sẽ được khám phá các địa danh nổi tiếng từ châu Á năng động đến châu Âu cổ kính, châu Úc hiện đại, châu Mỹ sôi động hay một châu Phi huyền bí.

Cơ hội chiêm ngưỡng lâu đài Bellinzona và cung điện Versailles lộng lẫy, dạo bước ở San Francisco hiện đại, chinh phục Sahara kỳ bí tại Maroc, hay tận hưởng vẻ đẹp sôi động của Sydney và Melbourne chắc chắn sẽ mang đến một hành trình đa sắc màu văn hóa, sẵn sàng “nuông chiều” cảm xúc dù vị khách khắt khe nhất.

Chương trình “Du lịch 5 châu cùng ngoại hối Eximbank – Mùa 3 trở lại với diện mạo hoàn toàn mới và hệ thống giải thưởng đẳng cấp.

Đặc biệt, sự trở lại của “Du lịch 5 châu cùng ngoại hối Eximbank – Mùa 3” còn mang đến 02 giải thưởng với hành trình trải nghiệm mới lạ, lần đầu được giới thiệu. Trong đó, đáng chú ý là chuyến du ngoạn đến bến Thượng Hải trên du thuyền cao cấp Spectrum Of The Sea.

Với hệ thống dịch vụ đa dạng đạt chuẩn 5 sao, hành trình này hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm nghỉ dưỡng đẳng cấp, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá thế giới qua giao dịch ngoại hối.

Với thể thức tham gia đơn giản, dễ dàng tiếp cận đến phần đông khách hàng, mỗi doanh số giao dịch ngoại tệ quy đổi từ 500.000 USD (đối với KHDN) hoặc từ 25.000 USD (đối với KHCN), Khách hàng sẽ nhận ngay một mã dự thưởng – tấm vé bước vào vòng quay may mắn, chạm tay đến những chuyến đi trong mơ. Chương trình diễn ra từ 1/7 - 31/10/2025, trên toàn hệ thống Eximbank.

Vượt trên giá trị về vật chất, chương trình còn ghi nhận những chia sẻ tích cực từ khách hàng đã tham gia các mùa trước - những câu chuyện về niềm vui, trải nghiệm và kỷ niệm đáng nhớ sau mỗi chuyến đi. Đây chính là nguồn cảm hứng để Eximbank tiếp tục đầu tư và nâng cấp chương trình trong mùa thứ 3.

Với quy mô giải thưởng được mở rộng, thể thức tham gia đơn giản và hệ thống điểm đến được tuyển chọn kỹ lưỡng, chương trình “Du lịch 5 châu cùng Ngoại hối Eximbank – Mùa 3” không chỉ mang đến những hành trình trải nghiệm đẳng cấp mà còn thể hiện rõ cam kết của Eximbank trong việc đồng hành cùng khách hàng trên hành trình hội nhập quốc tế và phát triển thương mại toàn cầu.

Để biết thêm chi tiết về thể lệ chương trình, quý khách vui lòng truy cập: Website: https://eximbank.com.vn Fanpage: https://www.facebook.com/Eximbankvietnam Tổng đài hỗ trợ 24/7: 19006655