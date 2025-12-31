Giám đốc, Phó giám đốc Công ty bất động sản Kiên Cường Phát chiếm đoạt 100 tỷ

(VTC News) -

Chiều 31/12, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Kiên (SN 1986, ngụ phường Phú Lợi, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát và Phạm Khắc Học (SN 1989, ngụ xã Lộc Thành, tỉnh Đồng Nai) - Phó Giám đốc Công ty để điều tra làm rõ tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Phạm Khắc Học và Trần Văn Kiên. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Kiên và Học đã lợi dụng pháp nhân Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát (địa chỉ tại phường Phú Lợi, TP.HCM) để tạo niềm tin cho các khách hàng ký Hợp đồng mua các nền đất trong Dự án Khu Dân cư Kiên Cường Phát (Khu đô thị Ruby City, địa chỉ phường Đồng Xoài, tỉnh Đồng Nai).

Sau khi khách hàng chuyển tiền, Kiên và Học chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền khoảng 100 tỷ đồng. Đến nay, cả hai không thể bàn giao quyền sử dụng đất cho khách hàng như đã thỏa thuận và không còn khả năng chi trả tiền cho khách hàng.

Công an tỉnh Đồng Nai thông báo đến những cá nhân, tổ chức ký kết Hợp đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Dự án Khu dân cư Kiên Cường Phát (Dự án Khu đô thị Ruby City) với Học và Kiên, khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai để làm việc, làm rõ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.

Dự án Khu đô thị Ruby City khiến Kiên và Học sa vào vòng lao lý. (Ảnh: Công an cung cấp)

Trước đó, vào tháng 4/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai) đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Dự án khu đô thị Ruby City (xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài) do Công ty TNHH Bất động sản Kiên Cường Phát làm chủ đầu tư.

Theo xác minh ban đầu, năm 2020, dự án Ruby City rộng 8,3 ha với dự kiến quy mô 1.600 người được UBND TP Đồng Xoài (Bình Phước cũ) chấp thuận đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Trong đó, diện tích đất ở chiếm 44.194 m2, còn lại được phân đều cho các mục đích như: đất cây xanh nội khu 6.204 m2, đất giáo dục 1.404 m2, đất giao thông 29.538 m2.

Từ năm 2021 đến 2022, qua quảng cáo từ Công ty Kiên Cường Phát, nhiều người đổ xô đến mua đất tại dự án Ruby City. Khách hàng đã thanh toán cho chủ đầu tư 95% giá trị tài sản sở hữu, 5% giá trị còn lại sẽ thanh toán khi nhận được sổ đỏ... Tuy nhiên, Công ty Kiên Cường Phát đã không thực hiện đúng cam kết.

Sau nhiều lần khiếu nại nhưng không được giải quyết, người dân đã làm đơn tố giác với cơ quan điều tra. Khách hàng đã cung cấp hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng bất động sản, phiếu thu tiền và tài liệu sao kê của ngân hàng, thể hiện việc ký hợp đồng và thanh toán tiền cho Công ty Kiên Cường Phát.