Giảm án cho các bị cáo vụ cháy karaoke An Phú khiến 32 người tử vong

(VTC News) -

Cụ thể, Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo Lê Anh Xuân - chủ quán karaoke An Phú, từ 8 năm xuống còn 6 năm tù về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Các bị cáo nguyên là cán bộ cảnh sát PCCC cũng được giảm án: Phạm Quốc Hùng từ 7 năm còn 6 năm tù; Vũ Trường Sơn từ 5 năm 6 tháng xuống 3 năm tù treo; Phạm Thị Hồng từ 7 năm 6 tháng còn 6 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thành Luân (Giám đốc Công ty Thái Bình Anh) được giảm án từ 5 năm xuống 3 năm tù treo. Bị cáo Nguyễn Văn Võ từ 4 năm còn 2 năm 11 tháng 1 ngày tù, được trả tự do ngay tại tòa do đã chấp hành đủ thời gian tạm giam.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm vụ án.

Theo HĐXX, nhiều bị cáo đã thừa nhận sai phạm, chủ động bồi thường, hỗ trợ thêm cho gia đình nạn nhân, một số gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ nên được chấp nhận.

Trước đó, tối 6/9/2022, quán karaoke An Phú (trước đây là tỉnh Bình Dương cũ, nay thuộc TP.HCM) bốc cháy khiến 32 người tử vong. Nguyên nhân được kết luận do chập điện.

Quá trình điều tra xác định, Lê Anh Xuân - chủ quán karaoke An Phú lắp đặt hệ thống PCCC tự động nhưng không thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, dẫn đến khi xảy ra sự cố, thiết bị không hoạt động.

Các bị cáo Vũ Trường Sơn và Phạm Quốc Hùng bị cáo buộc vi phạm trong quá trình thẩm duyệt hồ sơ thiết kế và nghiệm thu hệ thống PCCC cho cơ sở này.

Trong khi đó, cựu cán bộ Nguyễn Văn Võ, người phụ trách công tác an toàn PCCC tại karaoke An Phú, không thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra theo quy định. Đặc biệt, ngay trong đêm xảy ra hỏa hoạn, Võ đã lập khống 3 biên bản kiểm tra an toàn PCCC của quán karaoke để hợp thức hóa việc kiểm tra trong các năm 2021, 2022 nhằm né tránh trách nhiệm.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt: Lê Anh Xuân 8 năm tù, Nguyễn Thành Luân 5 năm tù, Phạm Thị Hồng 7 năm 6 tháng tù, Phạm Quốc Hùng 7 năm tù, Vũ Trường Sơn 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Bị cáo Nguyễn Văn Võ nhận mức án 4 năm tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Phạm Thị Hồng (nguyên Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Bình Dương cũ) kháng cáo kêu oan. Các bị cáo còn lại, gồm Xuân, Luân, Sơn và Hùng, xin giảm nhẹ hình phạt.