Giải pháp hiệu quả cho bài toán doanh nghiệp thiếu hụt lao động

Bài toán thiếu hụt lao động ngày càng phức tạp hơn

Tại TP.HCM và nhiều tỉnh công nghiệp phía Nam, nhu cầu lao động cho kho bãi, nhà máy, trung tâm phân phối và hoạt động giao nhận ngày càng biến động theo thời điểm, thay vì diễn ra theo một nhịp cố định. Có những giai đoạn doanh nghiệp cần tăng người trong thời gian rất ngắn để xử lý đơn hàng gấp, bốc dỡ container, đóng gói, dán tem, phân loại hoặc sắp xếp lại kho.

Nếu tự tuyển dụng, doanh nghiệp thường phải tốn thêm thời gian cho khâu sàng lọc, đào tạo, chấm công và điều phối nhân sự. Ngược lại, khi nhu cầu giảm, bộ máy nhân sự dư thừa lại trở thành áp lực chi phí.

Vì vậy, dịch vụ cung ứng lao động ngày càng được nhiều doanh nghiệp xem như một giải pháp vận hành linh hoạt, thay vì chỉ là phương án bổ sung tạm thời. Trong bối cảnh đó, Tây Nguyễn Logistics hiện cung cấp các dịch vụ như cung ứng lao động, cho thuê nhân công theo giờ, bốc xếp hàng hóa và chuyển kho xưởng, phục vụ khách hàng tại TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Cung ứng lao động không còn là dịch vụ một kiểu cho mọi doanh nghiệp

Điểm đáng chú ý là nhu cầu nhân lực hiện nay rất phân mảnh. Trên website, Tây Nguyễn Logistics chia dịch vụ cung ứng lao động thành nhiều mô hình phù hợp với từng bài toán thực tế. Với nhu cầu phát sinh nhanh, doanh nghiệp có thể thuê nhân công theo giờ, theo ca, theo ngày để xử lý hàng đến gấp hoặc tăng tải trong thời gian ngắn.

Với nhu cầu ổn định hơn, đơn vị này cung cấp công nhân ngắn hạn, dài hạn, tổ đội cố định theo tháng và cả mô hình inhouse - tức bố trí lực lượng làm việc thường xuyên tại kho hoặc xưởng của khách hàng. Ngoài ra còn có hình thức theo dự án và theo sản lượng, phù hợp các công việc như bốc xếp, phân loại, đóng gói, dán tem, hỗ trợ container hoặc vận hành kho theo từng giai đoạn cao điểm.

Cách chia dịch vụ như vậy cho thấy thị trường không còn chỉ cần “thêm người” mà cần đúng loại nhân lực cho đúng khối lượng công việc. Một kho thương mại điện tử cần tốc độ và số lượng ca linh hoạt sẽ khác với một nhà máy cần đội hỗ trợ đóng gói đều đặn, hay một doanh nghiệp logistics cần nhân sự bốc xếp bám theo lịch xe và container.

Tây Nguyễn Logistics đang đi theo hướng cung ứng linh hoạt theo ngành nghề, theo cường độ công việc và theo thời gian triển khai, thay vì áp một mô hình chung cho tất cả khách hàng.

Bên cạnh yếu tố nhân lực, Tây Nguyễn Logistics cũng cho biết từ năm 2025 đã áp dụng thành công tính năng đặt lịch cũng như công cụ tính giá tự động vô cùng hiện đại cho dịch vụ bốc xếp và dịch vụ cung ứng lao động, đồng thời cũng đang thử nghiệm áp dụng công nghệ vào quản lý đơn hàng, điều phối nhân sự - xe tải, theo dõi tiến độ và báo giá nhanh.

Với các dịch vụ lao động phổ thông, điều quan trọng không chỉ là có người, mà là biết bố trí người vào lúc nào, ở đâu và theo khối lượng công việc nào để hạn chế phát sinh. Đây là hướng đi thiên về quản trị, giúp dịch vụ cung ứng lao động bài bản hơn và dễ phối hợp hơn với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Hệ dịch vụ mở rộng để hỗ trợ nhiều nhu cầu vận hành

Ngoài cung ứng lao động, Tây Nguyễn Logistics còn phát triển thêm các dịch vụ liên quan để khách hàng có thể chọn theo nhu cầu thực tế. Ở mảng bốc xếp hàng hóa, doanh nghiệp phục vụ bốc xếp tại kho, bãi, siêu thị, nhà máy, xưởng sản xuất, hàng container, hàng lên xuống xe tải và kho trung chuyển. Với nhóm khách cần linh hoạt ngắn hạn, website cũng có riêng dịch vụ cho thuê nhân công theo giờ.

Ở mảng chuyển kho xưởng, doanh nghiệp định vị theo hướng hỗ trợ di dời kho, nhà xưởng và hàng hóa liên quan. Với chuyển nhà trọn gói, đơn vị thực hiện đóng gói, tháo lắp, bốc xếp và vận chuyển đồ đạc đến địa điểm mới. Bên cạnh đó là cho thuê xe tải, đóng vai trò hỗ trợ cho nhu cầu vận chuyển và bốc dỡ hiện trường.

Từ góc nhìn thị trường, lời giải cho bài toán thiếu hụt lao động hiện nay không còn nằm ở việc tuyển thêm người bằng mọi giá. Doanh nghiệp cần một mô hình nhân lực có thể co giãn theo nhu cầu, triển khai nhanh và phối hợp được với thực tế vận hành. Với cách phát triển dịch vụ theo nhiều hình thức, Tây Nguyễn Logistics đang cho thấy hướng đi nhằm giải quyết bài toán nhân lực.

