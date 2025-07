Giải pháp bảo vệ căn hộ trước rủi ro cháy nổ

(VTC News) -

Từ ngày 1/7/2025, Nghị định 105/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, quy định các chung cư, nhà tập thể cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000 m² trở lên bắt buộc phải mua bảo hiểm cháy và rủi ro đặc biệt.

Thực tế cho thấy, các vụ cháy chung cư không còn là điều hiếm gặp tại các đô thị lớn ở Việt Nam trong những năm gần đây. Những vụ cháy lớn đã để lại hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, gây ám ảnh cho cộng đồng cư dân, đồng thời đặt ra những câu hỏi lớn về trách nhiệm, nhận thức cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Tâm lý chủ quan khiến nhiều cư dân xem nhẹ việc mua bảo hiểm cháy nổ, dẫn đến những thiệt hại không đáng có khi sự cố xảy ra.

Theo thống kê, năm 2024, cả nước xảy ra hơn 4.000 vụ cháy, gây thiệt hại hơn 1.700 tỷ đồng. Trong bối cảnh đó, việc mua bảo hiểm không chỉ là trách nhiệm theo quy định, mà còn là một hành động khôn ngoan để bảo vệ giá trị tích lũy cả đời của mỗi gia đình.

Cháy nổ là một trong những rủi ro nghiêm trọng, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. (Ảnh minh họa)

Chính vì thế, việc Nghị định 105/2025 ra đời như một bước đi quan trọng, buộc các cư dân chung cư phải nghiêm túc và chủ động hơn trong việc chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa rủi ro, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của chính mình. Việc mua bảo hiểm cháy nổ không chỉ là nghĩa vụ bắt buộc theo pháp luật, mà hơn hết, đây còn là giải pháp tài chính hiệu quả giúp giảm nhẹ tổn thất, giảm bớt gánh nặng kinh tế nếu chẳng may xảy ra sự cố.

Với gần 30 năm kinh nghiệm và vị thế hàng đầu trên thị trường, Bảo hiểm PVI không ngừng phát triển các sản phẩm bảo hiểm nhà ở phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ các gói cơ bản đến toàn diện, từ bảo vệ bắt buộc theo quy định đến bảo vệ chủ động cho mọi tổ ấm.

Sản phẩm Bảo hiểm Mọi rủi ro căn hộ chung cư - Bình yên từ điều nhỏ nhất.

Sản phẩm bảo hiểm “Mọi rủi ro căn hộ chung cư” do Bảo hiểm PVI cung cấp mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện, không chỉ cho phần kết cấu căn hộ mà còn cả tài sản bên trong. Từ các rủi ro thường gặp như cháy nổ, dông bão, trộm cắp cho đến các sự cố kỹ thuật, mọi yếu tố đều được lường trước và chủ động bảo vệ. Đặc biệt, khách hàng sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư trong trường hợp căn hộ bị hư hại nghiêm trọng - một quyền lợi nổi bật mà không phải sản phẩm nào trên thị trường cũng cung cấp.

Với mức phí cạnh tranh, chỉ từ 220.000 đồng/năm (đã bao gồm VAT), sản phẩm áp dụng linh hoạt cho cả căn hộ có hoặc không có hệ thống chữa cháy tự động. Quy trình tham gia và bồi thường được tinh gọn tối đa, hỗ trợ kịp thời, giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận và an tâm sử dụng. Ngoài giá trị tài chính, khách hàng còn nhận được sự đồng hành xuyên suốt từ đội ngũ chuyên viên, đảm bảo quyền lợi được giải quyết đầy đủ và đúng quy định.

Là doanh nghiệp tiên phong và dẫn đầu trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam, Bảo hiểm PVI không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, khẳng định vị thế thương hiệu vững mạnh. Với năng lực tài chính được xếp hạng A - (Xuất sắc) bởi tổ chức A.M. Best và mạng lưới phục vụ trải rộng toàn quốc, Bảo hiểm PVI tiếp tục là lựa chọn hàng đầu đồng hành cùng người dân Việt Nam trong hành trình xây dựng cuộc sống an toàn và bền vững.

Có thể khẳng định, việc chủ động tham gia bảo hiểm mọi rủi ro không chỉ là cách để mỗi cư dân chung cư đáp ứng các yêu cầu pháp luật mà còn là hành động thông minh, bảo vệ toàn diện cuộc sống an toàn, an tâm trước những rủi ro luôn tiềm ẩn trong cuộc sống. Bảo hiểm cháy nổ giờ đây không còn là chuyện xa vời, chuyện "nhà người ta", mà đã thực sự trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng, bảo vệ sự an toàn, bền vững cho mỗi tổ ấm Việt.