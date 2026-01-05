Giải mã sức hút phim cách nhiệt 3M tại AKauto - khi con số nói thay tất cả

(VTC News) -

Khi chọn lựa, các yếu tố như khả năng chống tia UV, hiệu quả cản nhiệt và quy trình thi công luôn được đặt lên hàng đầu. Đó cũng là lý do lớn mà AKauto - đại lý ủy quyền chính hãng phim cách nhiệt 3M thường xuyên được cộng đồng chủ xe tại TP.HCM nhắc đến như “một điểm dừng chân” lựa chọn.

Một thị trường với nhiều lựa chọn, vì sao phim cách nhiệt 3M vẫn được gọi tên?

Phim cách nhiệt 3M đến từ Mỹ, xây dựng vị thế bằng danh mục sản phẩm đa dạng, chất lượng ổn định, độ bền đến 10 năm đã được kiểm chứng. Vừa qua, 3M cho ra mắt dòng 3M Crystalline BLK Series cao cấp với cải tiến như tông màu đen xám trung tính, lớp phủ chống trầy, các thông số kỹ thuật cải tiến tốt hơn.

Điều làm nên uy tín của phim cách nhiệt 3M

Thành lập từ năm 1902 tại Hoa Kỳ, 3M là tập đoàn đa quốc gia có mảng lười phân phối trải khắp hơn 80 quốc gia trên toàn cầu

Năm 1966, 3M sở hữu bằng sáng chế phim cách nhiệt đầu tiên trên thế giới.

Phim cách nhiệt 3M sở hữu độc quyền công nghệ quang học 200 lớp, đồng thời được tổ chức Skin Cancer Foundation (Hoa Kỳ) khuyến nghị sử dụng.

Chất lượng sản phẩm được chứng minh bởi những con số biết nói

Chất lượng phim cách nhiệt 3M được thể hiện rõ qua các thông số kỹ thuật được công bố minh bạch, mang “giá trị thật” có thể đo lường.

Cản 99,9% tia UV, tương đương mức bảo vệ SPF 1000+

Cản tia hồng ngoại (IRR) đạt tới 98%

Mức giảm lóa (Glace Reduction) lên đến 81%

Độ xuyên sáng (VLT) cao lên đến 57%

Song song đó, phim cách nhiệt 3M có độ ổn định cao, thông số không giảm quá 2% sau 10 năm sử dụng.

Vì sao giới chủ xe chọn dán phim cách nhiệt 3M tại AKauto?

Khi nói về các đại lý ủy quyền chính hãng phim cách nhiệt 3M, AKauto được nhiều chủ xe tin tưởng vì không chỉ cung cấp các dòng phim 3M chính hãng, mà còn chuẩn hóa quy trình lẫn hậu mãi với khách hàng trọn đời.

Được 3M Việt Nam vinh danh “Đại lý ủy quyền chính hãng 3M”

Chứng nhận “Đại lý ủy quyền chính hãng 3M” không phải đạt được trong “một sớm một chiều” mà là kết quả của một quá trình phát triển nhiều năm liền của AKauto. Để trở thành đại lý ủy quyền, doanh nghiệp này phải đáp ứng nhiều tiêu chí khắt khe như cơ sở vật chất hiện đại, quy trình thi công, kỹ thuật viên được đào tạo bởi các chuyên gia tại 3M Việt Nam.

Ngoài ra, AKauto còn phải niêm yết giá và cung cấp chế độ bảo hành điện tử 10 năm theo quy định của 3M. Chính những nỗ lực này đã mang về cho AKauto nhiều giải thưởng từ 3M:

Từ năm 2023 đến nay, AKauto được vinh danh là “Đại lý phim cách nhiệt 3M xuất sắc với doanh số cao nhất”.

Bước sang năm 2024, AKauto tiếp tục được trao danh hiệu “Đại lý phát triển 3M” và “Đại lý Top 1 về kích hoạt bảo hành điện tử”.

Trải nghiệm dán phim cách nhiệt 3M khác biệt tại AKauto

Trong quá trình trải nghiệm dịch vụ dán phim cách nhiệt 3M tại AKauto, nhiều chủ xe đánh giá cao cách tư vấn bám sát nhu cầu thực tế, gợi ý các mã phim phù hợp với thói quen đi lại của chủ xe. Đặc biệt, AKauto cho khách hàng trực tiếp kiểm tra thông số kỹ thuật phim cách nhiệt. Nhờ đó mà chủ xe tránh cảm giác bị “dắt mũi” khi hiệu quả thực tế không như kỳ vọng ban đầu.

Kỹ thuật viên tại AKauto được đào tạo bài bản theo tiêu chuẩn 3M, hiểu rõ đặc tính từng dòng phim và cách xử lý với từng vị trí kính. Quy trình thi công chuẩn chỉnh từ khâu tiếp nhận xe, thi công đến kiểm tra và bàn giao xe. Xe của bạn được vệ sinh sạch sẽ, đưa vào phòng thi công đạt chuẩn 3M. Đó là lý do nhiều chủ xe cảm thấy yên tâm, đặc biệt khi chọn lựa các dòng phim cách nhiệt giá trị cao như 3M.

Hậu mãi và chế độ bảo hành uy tín giữ trọn niềm tin khách hàng

Tại AKauto, phim cách nhiệt 3M chính hãng được áp dụng chính sách bảo hành điện tử 10 năm và chính sách hậu mãi trọn đời. Trong quá trình sử dụng, chủ xe có thể quay lại cửa hàng kiểm tra tình trạng phim hoặc liên hệ hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đó dần trở thành yếu tố giúp chủ xe cảm nhận rõ hơn tầm quan trọng của việc lựa chọn một đơn vị làm đúng chuẩn ngay từ đầu.

Sức hút của phim cách nhiệt 3M tại AKauto là sự cộng hưởng giữa sản phẩm chất lượng chuẩn Mỹ, quy trình thi công chuẩn chỉnh và hậu mãi trọn đời. Chính những giá trị này mới là điều giữ chân hơn 200.000 khách hàng mới và quay lại, vượt xa mọi lời quảng cáo vô hình.

Thông tin liên hệ AKauto Tân Bình: 678 Trường Chinh, P. Tân Bình, TP.HCM AKauto Bình Thạnh: 36 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM Website: https://akauto.com.vn Hotline: 090 3939 683