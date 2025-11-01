Giải mã sức hút của khu Đông Hà Nội: Khi dòng người và dòng vốn cùng dịch chuyển

(VTC News) -

Với lợi thế quỹ đất rộng, hạ tầng bứt tốc, dân cư trẻ năng động và sức mua lớn, những điểm đến mới này trở thành “mảnh đất vàng” cho giới kinh doanh nhanh nhạy, khi những mặt bằng thuận lợi, chi phí hợp lý và dòng khách nhộn nhịp có thể mang lại lợi nhuận “một vốn bốn lời” đúng nghĩa.

Dòng người và dòng vốn hội tụ về khu Đông

Grand World tại Ocean City quy tụ các sự kiện - giải trí quy mô quốc tế, thu hút đông đảo du khách.

Khu Đông Hà Nội, với tâm điểm là đại đô thị Ocean City, đang trở thành khu vực dẫn dắt xu hướng mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Hàng loạt công trình hạ tầng then chốt như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, tuyến Vành đai 4, sân bay Gia Bình… được triển khai song song với các trục giao thông đã hoàn thiện như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3.5 và cầu Vĩnh Tuy 2. Sự bứt phá hạ tầng này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm Thủ đô còn khoảng 15 phút, mà còn kích hoạt hơn 80.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đổ về khu vực.

Các hạ tầng trọng điểm phía Đông đồng loạt được khởi công, hoàn thiện kết nối, tạo nền tảng cho sự dịch chuyển của dòng vốn và dòng người. (Ảnh: UBND TP Hà Nội)

Khu Đông cũng đang trở thành lựa chọn của giới chuyên gia, doanh nhân và người trẻ - những người không chỉ tìm chốn an cư mà còn hướng đến môi trường phát triển bền vững.

Theo các báo cáo thị trường của Savills Việt Nam, tại các khu vực được đầu tư hạ tầng trọng điểm, tỷ lệ giao dịch và giá bán bất động sản thấp tầng, đặc biệt là nhà phố thương mại ghi nhận xu hướng tăng. Các dự án quy hoạch bài bản tại trung tâm các đô thị mới cũng cho thấy thanh khoản cao và mặt bằng giá bền vững hơn so với khu vực cũ. Dòng vốn đầu tư, vì thế, đang dịch chuyển song song với dòng người, hướng tới những vùng có tiềm năng khai thác và dư địa tăng trưởng dài hạn.

Bizhome – khi ngôi nhà trở thành điểm khởi đầu của thịnh vượng

Quảng trường Kinh Đô Ánh Sáng toạ lạc tại lõi trung tâm đại đô thị Ocean City, luôn sôi động với các sự kiện thu hút đông đảo cư dân và du khách.

Tại khu Đông Hà Nội, Ocean City đang trở thành hình mẫu của trung tâm đô thị mới với quy mô 1.200 ha và hệ tiện ích “all-in-one” gần 200 hạng mục, gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại, biển hồ, công viên và vũ trụ giải trí Grand World... Hệ sinh thái này vận hành trọn vẹn như một thành phố thu nhỏ, với nhịp sống, giao thương sôi động 24/7.

Trong bức tranh đó, Bizhome trở thành dòng sản phẩm được nhiều nhà đầu tư và giới thương nhân săn đón nhờ mô hình “2 trong 1” - vừa là nơi ở tiện nghi, vừa là mặt bằng kinh doanh sinh lời. Với thiết kế linh hoạt, chủ nhân có thể khai thác tầng 1 để mở cửa hàng, quán cà phê, văn phòng nhỏ hoặc cho thuê, trong khi các tầng trên là không gian sinh hoạt riêng tư của gia đình.

Không gian linh hoạt sống sang trọng, kinh doanh thuận tiện của Bizhome tại Kinh Đô Ánh Sáng - Ocean City.

Điểm cộng lớn nhất của Bizhome nằm ở vị trí trung tâm trục thương mại sôi động của Ocean City, kết nối trực tiếp các đại lộ, các khu dân cư đông đúc và chuỗi tiện ích giải trí, giáo dục, mua sắm. Đây chính là mạch giao thương sôi động bậc nhất phía Đông, nơi mỗi tấm biển hiệu sáng lên cũng là một cơ hội kinh doanh được mở ra.

Nhờ đó, sản phẩm này không chỉ phù hợp với các gia đình trẻ khởi nghiệp mà còn đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng đa thế hệ - vừa muốn an cư hiện đại, vừa mong tối ưu hiệu quả kinh tế ngay tại nơi sinh sống.

Đại đô thị Ocean City với quy hoạch lên đến 200.000 cư dân trở thành tâm điểm an cư và kinh doanh hấp dẫn bậc nhất phía Đông Thủ đô.

Trong bối cảnh khu Đông Hà Nội bứt phá thành cực phát triển mới của Thủ đô, Bizhome tại Ocean City trở thành lựa chọn hoàn hảo khi hội tụ trọn vẹn ba giá trị: kết nối muôn hướng - hạ tầng hoàn thiện - mô hình linh hoạt. Đây cũng chính là lời giải rõ ràng nhất cho sức hút của khu Đông, nơi dòng người và dòng vốn cùng hội tụ, kiến tạo một nhịp sống phồn vinh và bền vững.