Giải cứu 13 người Việt bị lừa sang 'địa ngục' Tam Giác Vàng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người, bắt giữ 3 đối tượng cầm đầu đường dây lừa bán 13 nạn nhân sang làm việc tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My (Nghệ An) tồn tại đường dây mua bán người, trong đó Vi Thị Lan (SN 1994, trú xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh, quê gốc xã Bình Chuẩn) là mắt xích quan trọng trong đường dây này.

Lan là đối tượng từng có thời gian làm việc tại nước ngoài nên có mối quan hệ quen biết với một số “ông chủ” bên kia biên giới.

Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại cơ quan công an.

Nắm được thông tin các công ty lừa đảo tại đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng cần tìm nhiều lao động Việt Nam sang làm việc nên Lan nảy sinh ý định móc nối với các đối tượng tại các xã khu vực miền Tây thuộc tỉnh Nghệ An, thiết lập đường dây mua bán người, đưa sang khu vực kinh tế Tam Giác Vàng nhằm thu lợi bất chính.

Để thực hiện kế hoạch, Vi Thị Lan cấu kết với Lô Thị Vuông (SN 1993, trú xã Nga My) - là người có quan hệ họ hàng với Lan, để tìm kiếm “nguồn” hàng.

Với chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, các nạn nhân mà Lan và Vuông nhắm tới để rủ rê, lôi kéo là nam, nữ thanh niên trong độ tuổi lao động không có việc làm ổn định.

Để "con mồi" thêm tin tưởng, ngoài mức lương hứa hẹn từ 15 đến 18 triệu/tháng, Lan và Vuông còn hứa sẽ lo mọi chi phí đi lại và bố trí chỗ ăn, nghỉ trong quá trình làm việc.

Khi lừa được các bị hại qua biên giới, Lan và Vuông cấu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài đưa nạn nhân vào làm việc tại các công ty lừa đảo ở đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng do người nước ngoài làm chủ. Nạn nhân muốn về nước phải nộp một khoản tiền chuộc lớn.

Cơ quan công an lấy lời khai Vi Thị Lan.

Không chỉ lừa bán các nạn nhân qua biên giới, Lan và Vuông còn dụ dỗ một số bị hại là nạn nhân của mình tiếp tục liên hệ về Việt Nam để lừa bán các nạn nhân khác với chiêu bài việc nhẹ lương cao.

Với thủ đoạn như trên, Lô Thị Nhâm (SN 2004, trú tại xã Nga My) từng là nạn nhân bị Lan, Vuông bán đã tích cực tham gia vào đường dây mua bán người và lừa một số bị hại bán qua bên kia biên giới.

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 2-7/9, xác định Lan, Vuông và Nhâm có mặt tại Việt Nam, ban chuyên án huy động tối đa lực lượng, thành lập 3 tổ công tác tại tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, 3 "nữ quái" khai nhận hành vi phạm tội mua bán người của mình. Bước đầu ban chuyên án làm rõ nhóm đối tượng trên đã lừa 13 nạn nhân vào đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng để phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công 13 nạn nhân bị các đối tượng trên lừa bán.