Giá xăng dầu hôm nay 13/12: Tiếp tục đi lên

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới tăng trong bối cảnh thị trường đánh giá nguy cơ nguồn cung bị thắt chặt do khả năng Mỹ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Nga, cùng tác động từ việc phong tỏa các tàu chở dầu của Venezuela.

Theo Tổng thống Mỹ Donald Trump, các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine đang tiến gần đến một kết quả nào đó, trước thềm cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Nga, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Tuy nhiên, Washington đang chuẩn bị lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nếu Moskva không đồng ý với thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Tổng thống Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial cho biết, thị trường đang tìm lực đỡ từ lệnh phong tỏa xuất khẩu dầu của Venezuela. Nếu biện pháp này kéo dài, sản lượng dầu tại nước này có thể buộc phải cắt giảm, do không còn đầu ra cho xuất khẩu.

Giá xăng tiếp tục đi lên. (Ảnh: Whichcar)

Ngoài ra, theo Bloomberg, Washington đang chuẩn bị một lệnh trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nếu Moscow không đồng ý với thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

“Nếu không đạt được thỏa thuận hòa bình Nga - Ukraine, căng thẳng có thể leo thang và nhanh chóng siết chặt nguồn cung dầu”, ông Kissler nhận định.

Các nhà phân tích của ING cho rằng, những biện pháp bổ sung nhằm vào dầu mỏ của Nga có thể gây rủi ro nguồn cung lớn hơn so với tuyên bố trước đó của ông Trump về việc Mỹ sẽ phong tỏa các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela.

Ở góc độ dài hạn, các nhà phân tích của Bank of America cho rằng, giá dầu thấp sẽ khiến nguồn cung suy giảm. Nếu giá dầu WTI trung bình đạt 57 USD/thùng vào năm 2026, đúng theo dự báo của ngân hàng này, thì sản lượng dầu đá phiến của Mỹ có thể giảm khoảng 70.000 thùng/ngày.

Giá xăng dầu trong nước

Tại kỳ điều hành chiều 18/12, giá xăng E5 RON92 giảm 376 đồng/lít, không cao hơn 19.239 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 462 đồng/lít, không cao hơn 19.620 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 678 đồng/lít, không cao hơn 17.476 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 704 đồng/lít, không cao hơn 17.937 đồng/lít. Giá dầu mazut giảm 233 đồng/kg, không cao hơn 13.160 đồng/kg.