Giá vàng hôm nay 9/11: Thế giới và trong nước cùng ổn định

(VTC News) -

Giá vàng thế giới đã hồi phục trong vài phiên gần đây do USD suy yếu và những bất ổn xung quanh việc Chính phủ Mỹ đóng cửa, làm tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

Việc chính phủ Mỹ đóng cửa đã trì hoãn công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp hàng tháng. Các nhà giao dịch đã chuyển sự chú ý sang số liệu của khu vực tư nhân, cho thấy tình trạng mất việc làm trong tháng 10/2025, để đánh giá khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm nay.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, hiện thị trường nhận định có 66% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Vàng được coi là một công cụ phòng ngừa rủi ro trong thời kỳ bất ổn và là tài sản không sinh lời, vàng có xu hướng hưởng lợi trong môi trường lãi suất thấp.

Giá vàng thế giới hôm nay ổn định. (Ảnh minh họa)

Kể từ đầu năm 2025 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 50% và đang trên đà đạt mức tăng hàng năm tốt nhất kể từ 1979.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, quỹ ETF vàng tại Ấn Độ đang hướng tới dòng tiền đổ vào kỷ lục, với giá trị mua trong năm nay đã gần 3 tỷ USD, tương đương khoảng 26 tấn vàng. Các khoản đầu tư năm 2025 cho đến nay gần như đã ngang bằng tổng giá trị mua từ 2020 đến 2024.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/11, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 146,4 triệu/lượng mua vào và 148,4 triệu/lượng bán ra, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.000,18 USD/ounce, cũng ổn định so với phiên giao dịch trước.

Dự báo giá vàng

Giới chuyên gia nhận định, vàng tiếp tục giữ vững quanh mức 4.000 USD/ounce nhưng vẫn chưa thể thu hút được động lực tăng mới. Ngay cả khi tâm lý người tiêu dùng Mỹ xấu đi, giá vàng ở quanh mức 4.000 USD/ounce vẫn làm gia tăng lo ngại rằng tiêu dùng suy yếu có thể đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích cho rằng đỉnh giá vàng thế giới năm 2025 có thể đã xuất hiện và đầu năm 2026 nhiều khả năng sẽ mở ra chu kỳ tăng mới.

Theo Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược Hàng hóa của Saxo Bank, dù động lực ngắn hạn suy yếu, nền tảng cơ bản của giá vàng thế giới vẫn rất vững chắc.

Ông cho rằng tâm lý thị trường đang chuyển từ hưng phấn sang thận trọng, khi các yếu tố như cắt giảm lãi suất, căng thẳng tài khóa và nhu cầu trú ẩn địa chính trị đã phần nào phản ánh vào giá vàng thế giới hiện nay.

Theo công cụ FedWatch của CME, giới đầu tư hiện kỳ vọng khoảng 65% vào khả năng Fed tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025, thấp hơn đáng kể so với mức trên 90% trước phát biểu của chủ tịch Powell. Vàng, vốn không mang lại lãi suất, thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và khi kinh tế bất ổn.