Gia Lai: Yêu cầu các cửa hàng ngừng bán xăng, dầu qua can, phuy

(VTC News) -

Những ngày qua, lượng xuất bán ở một số cửa hàng xăng dầu tăng đột biến, thậm chí tăng 5-6 lần so với mức bình quân do người dân mang can, phuy đi mua. Trước thực trạng này, Công ty TNHH Petrolimex Gia Lai, đơn vị thuộc Tập đoàn xăng dầu Việt Nam vừa ban hành văn bản yêu cầu chi nhánh Petrolimex Pleiku, các phòng nghiệp vụ, các cửa hàng trưởng, phụ trách cửa hàng tạm dừng bán hàng qua can, phuy.

Petrolimex Gia Lai cho biết, ngày 3/3, Công ty TNHH MTV Petrolimex ban hành Văn bản số 241PI XGL-RD về việc tăng cương kiểm soát công tác bán hàng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra dữ liệu tại hệ thống Egas và hệ thống camera giám sát phát hiện nhiều trường hợp khách mua hàng thông qua can, phuy với số lượng lớn, trong khi trước đây những khách kiểu này mua hàng tương đối it. Dần dần, số liệu xuất bán tại một số đơn vi tăng đột biến, thậm chí tăng 5-6 lần so với lượng xuất bán bình quân/ngày.

Trước tình hình giá xăng dầu tăng cao, một số cửa hàng của đầu mối khác tại một số nơi đã hạn chế hoặc ngưng bán, dẫn tới áp lực nguồn dồn về cửa hàng Petrolimex, có thể ảnh hưởng đến công tác tạo nguồn.

Thưc hiện sự chỉ đạo của Tập doàn Xăng dầu Việt Nam, Chủ tịch Công ty INHH MTV Petrolimex Gia Lai yêu cầu các cửa hàng xăng dầu tạm dừng ngay việc bán xăng dầu qua can/phuy. Đối với các cửa hàng để xảy ra việc này, công ty sẽ đánh giá và xem xét trách nhiệm thành tích cá nhân, tập thể 6 tháng đầu năm theo quy định.

Văn bản cũng yêu cầu Phòng Kinh doanh tiếp tục kiểm soát ngay việc bán hàng tại cửa hàng xăng dầu và bán hàng qua các phương thức khác theo đúng quy định hiện hành.

Chi nhánh Petrolimex Pleiku tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm soát công tác bán hàng đối với các phương thức, kip thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo công ty chỉ đạo xử lý các trường hợp có dấu hiệu bất thường và không tuân thủ quy định của công ty.

Giá xăng dầu tăng từ 7% sẽ được điều chỉnh ngay

Trong sáng 7/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) ban hành văn bản số 587 về thời gian điều hành giá xăng dầu theo Nghị quyết số 36 ngày 6/3 của Chính phủ.

Giá xăng dầu tăng từ 7% sẽ được điều chỉnh ngay.

Văn bản gửi các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các thương nhân là đầu mối kinh doanh, đầu mối sản xuất, phân phối xăng dầu nêu rõ, ngày 6/3/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 36 phiên họp Chính phủ thường kỳtháng 2/2026, quyết nghị về thời gian điều hành giá xăng dầu như sau: Chính phủ đồng ý giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu ngay sau khi nghị quyết này được ban hành.

Việc điều chỉnh được thực hiện khi giá cơ sở của một trong các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường trong ngày tăng từ 7% trở lên so với giá cơ sở được công bố tại kỳ điều hành liền kề trước đó.

Việc điều hành giá xăng dầu và công bố giá cơ sở xăng dầu được Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thực hiện sau ngày giá cơ sở xăng dầu tăng từ 7%.

Khi giá cơ sở xăng dầu tăng dưới 7% so với giá cơ sở công bố kỳ điều hành trước liền kề thì việc điều hành giá xăng dầu sẽ tiếp tục được thực hiện theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 80/2023/NĐ-CP (ngày thứ Năm hàng tuần).

Trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu theo quy định và ý kiến tham gia điều hành giá xăng dầu của Bộ Tài chính gửi bằng văn bản trước 12 giờ của ngày điều hành giá xăng dầu, Bộ Công Thương công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu.