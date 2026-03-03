Giá hoa tươi tăng mạnh trong ngày rằm tháng Giêng

Chị Thảo, tiểu thương tại chợ Hàng Bè, cho biết người mua vẫn ưu tiên các loại hoa truyền thống như cúc vàng, lay ơn, huệ trắng vì mang ý nghĩa trang nghiêm, phù hợp không gian thờ cúng. Hiện giá cúc loại bó 10 bông dao động 120.000 - 150.000 đồng, cao gấp đôi ngày thường; lay ơn loại đẹp được bán với giá 25.000 - 35.000 đồng/cành. Riêng hoa ly có mức giá khá chênh lệch, từ 120.000 đến 300.000 đồng/bó 5 - 10 cành, tùy loại, số lượng nụ và độ nở.
Bên cạnh hoa lẻ, các đĩa hoa lễ làm sẵn cũng được nhiều người lựa chọn. Tùy kích thước và loại hoa kết hợp, giá bán dao động từ 150.000 đến 300.000 đồng/đĩa.
Giá gà cúng tạo dáng “ngậm cánh tiên” dao động 500.000 - 600.000 đồng/con (trọng lượng 1,8 - 2 kg). Chim quay được bán từ 100.000 đồng/con. Gà sống có giá khoảng 170.000 - 200.000 đồng/kg, giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết Nguyên đán. Trong khi đó, thịt lợn và thịt bò nhìn chung ít biến động. Ba chỉ, sườn lợn ở mức 200.000 - 220.000 đồng/kg; các loại bò ngon như bắp hoa, thăn dao động chủ yếu 320.000 - 450.000 đồng/kg.
Do rằm tháng Giêng năm nay rơi vào thứ Ba nwn lượng đơn đặt hàng qua mạng tăng mạnh. Các cửa hàng gà cúng tại chợ Hàng Bè tất bật chuẩn bị, đóng gói và giao hàng kịp thời cho khách.
Lực lượng shipper ra vào liên tục, khiến khu chợ càng thêm nhộn nhịp, sôi động.
Người dân tranh thủ mua sắm đồ lễ và nhanh chóng trở về nhà dâng hương lên ban thờ gia tiên rồi tiếp tục quay lại công việc thường ngày.
Bình luận